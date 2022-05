La salud mental del cantante Chano Charpentier ha sido uno de los debates más mediáticos que se han generado en torno a la vida del vocalista de Tan Biónica. Se va a cumplir una semana desde que se conoció la nueva recaída del cantante y hoy, Marina Charpentier, habló en el Senado de la Nación y expuso,desde su experiencia, algunas deficiencias de la Ley de Salud Mental 26.657.

Como madre que lo sufre en carne propia, pero principalmente como vocera de cientos de personas que, al igual que ella, padecen y viven el dolor de ver a sus seres queridos perderse en las adicciones y la depresión, Marina rompió el llanto al hablar de la enfermedad de Chano Charpentier.

Desconsolador pedido de ayuda de Marina, la madre de Chano Charpentier.

“¿Por qué tenemos que avergonzarnos de tener un hijo enfermo, con la enfermedad de la adicción? - ¿Por qué nos tenemos que avergonzar? No hay derecho, no lo entiendo y no lo voy a entender”, dijo en medio del llanto.

Marina, en su calidad de vocera, afirma que la actual ley 26.657, “está hecha sin escuchar a las familias, sobre todo el artículo 20”, remarcó la mamá de Chano. ¿Qué dice este artículo? Básicamente que ninguna persona mayor de edad puede ser internada sin su consentimiento, salvo, por supuesto, algunas excepciones, bajo un complejo protocolo.

Marina Charpentier es licenciada en Trabajo Social y tiene una especialización en adicciones. Actualmente, no está trabajando, pero vive con su hijo todo el tormento de cualquier otra madre. Su presencia al Congreso, se debió a que se busca impulsar la modificación de dicha ley y requieren de su conocimiento y experiencia.

Marina cuestionó la ley y preguntó públicamente, quién defiende a su hijo, ahora que está con una gran depresión, que está internado y que si un inspector va y lo interroga y si su discurso, momentáneamente es coherente, le pueden dar el alta. La madre de Chano aseguró que él no representa un peligro para terceros, representa un peligro para él mismo.

Qué dice puntualmente la Ley de Salud Mental y que ayudaría a pacientes como Chano Charpentier

“La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

“Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar: 1. Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. 2. Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento y 3.Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera”. Ley 26.657.

“Para mí eso es una injusticia, una estupidez y una falta de conocimiento absoluto sobre el padecimiento que tiene un enfermo mental y un adicto… Es una ley anacrónica”, remarcó Marina en entrevista con América Mediodía, antes de salir a hablar en el Senado.

Chano Charpentier lleva seis días internado, Marina no lo ha vuelto ha ver, pero aseguró que está dónde tiene que estar en este momento. Sus palabras en el Senado conmovedoras y su testimonio es doloroso y preocupante. Sobre la más reciente recaída del cantante, Marina contó que él le envío muchos mensajes muy fuertes: "Mamá, no puedo más. No aguanto una noche más. No me mató por ustedes, pero tengan cuiado con mi sensibilidad".