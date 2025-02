Desde Lionel Messi hasta Guillermo Francella, los saludos de las celebridades a Mirtha Legrand por su cumpleaños

Mirtha Legrand, hoy 23 de febrero celebró su 98º cumpleaños con un programa especial, la ocasión no pasó desapercibida, y numerosas figuras del deporte y el espectáculo se unieron para enviarle sus mejores deseos a través de emotivos mensajes. Desde Lionel Messi hasta Guillermo Francella, las celebridades se volcaron en mostrar su cariño y admiración por una de las figuras más queridas de Argentina.

Mirtha Legrand cumple hoy 23 de febrero 98 años, la ‘diva de los almuerzos’ dejó una huella imborrable en el entretenimiento argentino. A través de las redes sociales de su programa, la icónica actriz recibió el saludo de grandes celebridades que demostraron su cariño y admiración en un video sin precedentes.

El primero en aparecer entre los saludos fue Lionel Messi, el astro argentino le dedicó unas dulces palabras a la conductora: "Hola Mirtha, quería estar presente en este día a través de este video, mandarte un saludo muy grande. Lo mejor en este nuevo año, un año más acompañando a todos los argentinos el sábado por la noche, desde Mar del Plata. Te mando un beso grande".

Otro de los saludos destacados fue el de Ricardo Darín, un habitual en las mesas de Mirtha. El actor le expresó su gran cariño: "Mirtha querida, a través de este video por lo menos me acerco un poquito para darte un abrazo, un beso. Desearte que tengas un muy feliz cumpleaños, te lo mereces, por tu valentía, por tu constancia, por esa capacidad increíble que tenes de trabajo, que la verdad nos resulta admirable. Que tengas un muy feliz cumpleaños".

Por su parte, Adrián Suar también quiso decir presente en este día tan especial para la presentadora: "Hola Chiquita de mi corazón, te quiero, te respeto mucho, gracias por todo. Estás rodeada de muchísima gente que te quiere". Cabe destacar que la relación entre la ‘Chiqui’ y el productor viene desde hace varios años, compartiendo momentos destacados juntos.

Guillermo Francella, también se sumó a los saludos con palabras repletas cariño y una admiración profunda, en su mensaje, el actor expresó: "Feliz cumple Mirtha, me dijeron '¿podés hacer un video?', con mucho placer lo hago. Que lo pases fantástico, que disfrutes cada ratito, de eso se trata el paso por acá. Te quiero mucho, a pasarla bomba".

Quienes no perdieron oportunidad de saludar a la actriz en este día tan especial son Los Pimpinela. “Hola querida chiquita, desde los ‘80 que estamos juntas recorriendo no solamente la vida profesional, sino también la personal”, expresó Lucía. Por su parte, Joaquín no solo le envió sus grandes cariños, también la instó a aprenderse la última canción que publicaron para así poder cantarla los tres juntos.

Otras figuras destacadas de Argentina también le hicieron llegar sus cariños y buenos deseos a la presentadora en este día tan especial, como lo hicieron Lionel Messi y Guillermo Francella. La celebración de los 98 años de Mirtha Legrand no solo fue un momento para recibir saludos y felicitaciones, sino también una oportunidad para reflexionar sobre su increíble trayectoria.

