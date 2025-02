La guerra entre la China Suárez y Wanda Nara, después del blanqueo de Mauro Icardi con la actriz, sigue en crecimiento. Después de varias coincidencias entre la cantante y la conductora, desde bolsos, hasta amuletos y anillos, aseguraron en DDM que Eugenia sería el reemplazo de Wanda en una novela turca.

Según informó Guido Zaffora, después de que la empresaria se haya separado de Mauro Icardi y haya dejado Turquía, dejó de lado posibles proyectos que se le habían ofrecido. Uno de ellos fue protagonizar una novela turca, que hoy tomaría la China.

Wanda Nara y China Suárez

La China Suárez sigue los pasos de Wanda Nara: sería su reemplazo en un trabajo en Turquía

La China Suárez mostró un amor especial por el Galatasaray y también por Turquía después de la oficialización de su noviazgo con Mauro Icardi, pese a que los fanáticos del futbolista no están muy contentos ya que era Wanda Nara quien manejaba la carrera del rosarino y ya no lo hace. La conductora no solo era su representante, sino que también cerraba proyectos propios en el país de Medio Oriente. Con su ida definitiva de Estambul, la empresaria dejó atrás un trabajo y fue contactada para este, su archienemiga, Eugenia.

“¿De quién hereda la novela que le ofrecen (China Suárez) para protagonizar en Turquía?”, preguntó Guido Zaffora en DDM. “La China Suárez hereda una novela, para ser protagonista, de Wanda Nara”, confirmó el periodista.

“Wanda tenía la propuesta de uno de los accionistas del Galatasaray, un millonario que ponía guita para esta novela porque es el dueño del canal de televisión más exitoso”, agregó el panelista de Mariana Fabbiani.

“El accionista le dijo a Mauro que ya que te separaste de Wanda, vamos con la China. El millonario le propuso la novela a la China Suárez y, si acepta, sería para este año en Turquía. Después se podrá ver en Argentina como se ven todas las novelas turcas”, aseguró para cerrar.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar y fueron todos en contra de “la nipona”, como llama Yanina Latorre a Eugenia, señalando que “siempre comiendo las sobras”, “ella quería ser Wanda” y “que por fin labure en algo”.

El noviazgo de la China Suárez con Mauro Icardi le cerró gran cantidad de puertas con diversas firmas, por cómo iniciaron su vínculo, pero al parecer le abre otras internacionales como la posibilidad de reemplazar a Wanda Nara como protagonista de una novela turca.

MVB