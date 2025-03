El desgarrador llanto de Coti Romero al confirmar su separación de Nacho Castañares

El romance entre Coti Romero y Nacho Castañares, una de las parejas más queridas tras su paso por Gran Hermano 2022, llegó a su fin después de siete meses de relación.

La noticia fue confirmada por el propio Nacho a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde desmintió cualquier tipo de conflicto y aseguró que la decisión fue mutua. Sin embargo, el dolor de Coti Romero no tardó en hacerse visible: la exparticipante compartió un desgarrador video llorando, mostrando el profundo impacto emocional que la separación ha tenido en ella.

El mensaje de Nacho Castañares sobre la separación de Coti Romero

En su cuenta de Instagram, Nacho compartió un comunicado dirigido a sus seguidores: “No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co”, escribió.

El comunicado de Nacho Castañares anunciando la separación de Coti Romero.

El influencer también aclaró que no hubo peleas ni faltas de respeto entre ellos. “No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente, elegimos esto porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”, explicó.

Además, agradeció el apoyo de sus seguidores: “El amor es inmenso y el respeto aún más, y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día. Pero también sabiendo eso, es lo único que pido tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos siempre”, cerró.

El dolor de Coti Romero tras la separación de Nacho Castañares

A pocas horas de que Nacho confirmara la separación, Coti Romero compartió su tristeza en redes sociales. En una foto publicada en Instagram Stories, se la veía con los ojos hinchados de tanto llorar. “Estaba llorando, me miré al espejo y me empecé a reír”, escribió junto a la imagen.

Minutos más tarde, la exparticipante de Gran Hermano compartió un video en el que mostró sin filtros el doloroso momento que está atravesando. “Estoy completamente desquiciada, tengo más párpados que ojos”, expresó. Para cerrar, utilizó un meme de una persona con los ojos hinchados y la frase: “Ni me dolió”, en un intento por mostrar su dolor con humor.

La separación de Coti Romero y Nacho Castañares ha dejado a ambos en un momento emocionalmente difícil. Mientras el nacido en Madrid pidió respeto y agradeció el apoyo de sus seguidores, la correntina mostró su dolor de manera cruda y sincera en redes sociales. Aunque su romance llegó a su fin, ambos dejaron en claro que el amor y el respeto mutuo siguen intactos.