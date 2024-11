Luego de la escandalosa separación con Roberto García Moritán y su nuevo romance con Martín Pepa, Pampita decidió tomarse unos días de las noticias y rumores. La modelo viajó a Paris con una amiga, y decidió disfrutar del turismo que la ciudad europea. Sin embargo, ella también le llevo un regalo al país: su magnífico estilo de la moda. Mejor que Emily in Paris o Gossip Girl, la conductora brilló en las calles con estilos únicos e inigualables.

El detalle muy de los años 2000 del look tomboy de Pampita en París

Entre visitas a la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el Museo del Louvre, Carolina Ardohaín muestra distintas formas de lucir canchera y cómoda para turistas en París, Francia. Por otro lado, durante las noches parisinas, entre bares y recorridos por las calles, decidió vestir los brillos y el apasionado color rojo para demostrar quién es la diosa que llegó al país europeo. En solo cuatro días, la modelo nos dejó los mejores looks y mostró que todavía falta más.

En las últimas horas, Pampita visitó el famosísimo Palacio de Versalles. La antigua residencia real presenta una posibilidad de visita turística, la cual fue digna de la atención de la conductora. Con un look tomboy total black, llegó a los pasillos del palacio y dejó a sus seguidores boquiabiertos. El estilo elegido da un aire clásico, desenfadado, casual, unisex y, sobre todo, cómodo a los atuendos. Es el ideal para el otoño europeo, que le da la bienvenida al invierno.

Pampita, para llevar el outfit tomboy, combinó un conjunto sastrero de su talla, pero que no marca su figura. Debajo del saco negro, lució una jersey-polera y unas botas bajas sin taco. Para complementar, no pudo faltar su clásica boina parisina y una cartera para llevar sus pertenencias. Sin embargo, su estilo se coronó con un detalle que, no solo continuó con esta nueva moda, sino que hizo viajar a sus seguidores a los años 2000.

En el Palacio de Versalles, como es con guía turística, le dan a los visitantes un celular para que puedan escuchar y conocer la historia. El que usó Pampita colgado en el cuello para la visita trae el recuerdo de los que se usaban en la época. De esta manera, cerró su atuendo ideal para el frío y las calles parisinas. La modelo mostró la comodidad y elegancia en un estilo completamente distinto al que suele usar.

Carolina "Pampita" Ardohaín se quedará más días en París, Francia, junto a su amiga Estefanía Novillo. Como fue el destino de su luna de miel con Roberto García Moritán, la modelo le está dando un nuevo significado y deja su marca en cada atuendo y lugar que visita. Siempre marcando su estilo cómodo y elegante, decidió jugársela por un look tomboy con detalles de los años 2000.

A.E