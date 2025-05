En medio del viaje relámpago a Turquía de Mauro Icardi junto a la China Suárez para celebrar el triunfo del Galatasaray, el futbolista y la actriz despertaron rumores de embarazo con una llamativa imagen que compartieron en sus redes sociales. Como era de esperarse, la flamante pareja generó fuertes repercusiones y ya se habla de una dulce espera.

China Suárez y Mauro Icardi en Turquía.

Desde el comienzo de su relación con Mauro Icardi y en medio de la guerra con Wanda Nara, la China Suárez enfrenta fuertes rumores de embarazo. Sin embargo, en una reciente entrevista en el canal de streaming de la TV Pública reveló que junto al futbolista van despacio y que, por el momento, no hay planes de formar una familia: “Por ahora estoy bien. Somos muchos. No sé. No es que descarto y te digo ‘nunca más quisiera tener hijos’. Pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempos y estar atenta”.

La China Suárez y el gesto que aviva rumores de embarazo

Sus recientes palabras quedaron en el olvido, ya que, durante su corta estadía en Turquía junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, la artista volvió a generar repercusiones y dudas acerca de un posible embarazo fruto de su amor con el jugador del Galatasaray.

¿El motivo? Una simple y tierna imagen que para algunos significó una manera de blanquear una dulce espera. Se trata de una foto que subió la China Suárez a su cuenta de Instagram para mostrar el regalo que recibieron ella y sus hijos de parte del club al que pertenece su novio.

En la postal se puede ver cuatro camisetas con sus respectivos nombres y, misteriosamente, aparece un bebé de juguete. Rápidamente, los usuarios de las redes le preguntaron a la pareja si se trataba de un mensaje encubierto para dar a entender que pronto serán padres o era una simple casualidad.

Ante el silencio de ambos, los fans de la actriz se encargaron de aclarar que se trataba de un juguete de Magnolia que le habría regalado Icardi. Aun así, este gesto avivó nuevamente los rumores de embarazo de la China Suárez y los convirtió, una vez más, en noticia.

Las camisetas del Galatasaray con los nombres de la China Suárez y sus hijos.

El futuro de Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

La China Suárez acompañó a Mauro Icardi a Turquía, aunque esta vez decidió viajar acompañada de sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. A pesar de que el viaje a Estambul fue breve, el mismo sirvió para que la actriz y sus pequeños pudieran conocer la ciudad donde podrían vivir junto al futbolista. Sin embargo, este gran paso sólo será posible si la artista obtiene el permiso de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, sus ex parejas y padres de sus hijos.

Por el contrario, la China deberá desplazarse entre Argentina y Turquía constantemente para estar presente en la vida de los niños y, también, acompañar la agitada carrera futbolística de su nuevo amor y ex de Wanda Nara. De hecho, en una entrevista reciente la joven habló de esta posibilidad y aseguró que tarde o temprano tendrá que decidir cómo llevará su vida de ahora en más.