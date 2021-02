Detuvieron a un integrante de la banda cuarterera de "El Cheto" por violencia de género

Martín Rosel pianista de "El Cheto", y ex músico para otros cantantes solistas como Ulises Bueno, la Mona Jiménez, Damián Córdoba y Trulalá, se encuentra detenido por violencia de género. Su ex novia lo denunció tras recibir agresiones físicas, golpes de puño en el rostro, la cabeza y piernas y maltrato psicológico.

Desesperada, la joven hizo su descargo ante la justicia y también en sus redes sociales: "Que no le pase más a nadie. Porque le pasó a otras mujeres. Porque me pasó a mí. Porque si la condena social no es severa, seguirá pasando. El blindaje mediático no puede continuar invisibilizando el maltrato físico, psicológico y emocional. La manipulación. Las amenazas de muerte".

"Hoy lo cuento (y evito entrar en detalles porque el dolor es inaguantable) pero si él hubiese cumplido lo que me dijo muchas veces, yo solo sería un número más en las estadísticas de femicidios. No seas parte, no seas cómplice, compartí: Martín Orlando Rosel, actual músico de "El Cheto" y "Duo Qda Sed", violento, manipulador, abusador y femicida en potencia", escribió en su cuenta de Instagram.

Más tarde, la banda "El cheto" brindó un comunicado oficial y repudió todo tipo de acción de su integrante : "Todo nuestro apoyo y solidaridad a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia. Nuestro equipo repudia a quienes las someten y vulneran. Cada mujer es nuestra hija, madre, hermana o compañera de vida, y trabajamos para hacer de este un mundo con más amor, igualdad, derechos, paz y alegría".

"Los últimos hechos que se comentan en las redes nos entristece muchísimo, no avalamos ninguna clase de violencia, por ello, y al haber tomado conocimiento de los supuestos hechos ocurridos, cuando la justicia se expida no dudaremos en tomar las medidas correspondientes", termina el mensaje de la banda de cuarteto.