A un mes de haberse consagrado Campeón del Mundo, el Dibu Martínez también celebra el cumpleaños de su esposa y le dedicó a Mandinha un tierno video en Instagram.

"Feliz cumple al amor de mi vida. Gracias por ser mi mejor amiga y la mejor mamá, te volvería a elegir hoy y siempre. I love you", fue lo que le escribió Dibu Martínez a Mandinha Martínez, junto a un video con una recopilación de fotos. Las fotografías que más destacan en la dedicatoria son aquellas que se tomaron el arquero de la Selección junto a su familia, luego de haber ganado la Final del Mundo.

Mandinha y Emiliano se conocieron cuando el arquero jugaba en Reino Unido y visitaba con frecuencia el restaurante de sus actuales suegros. Durante la anécdota, la portuguesa admitió que pensaba que el Dibu Martínez era una persona agrandada y por eso nunca la miraba a la cara. Pero resulta que el Campeón del Mundo se avergonzaba al intentar hablarle.

Ya con dos hijos y un nuevo perro que incluyeron a la familia, en más de una ocasión, Emiliano Martínez contó que su esposa fue uno de los mayores sostenes antes y después de pertenecer a La Scaloneta. Durante el Mundial Qatar 2022, Mandinha apoyó a su esposo mediante sus redes sociales y jamás dejó de confiar en él. Incluso, sus seguidores enloquecen cuando la botinera comparte graciosas actividades que realiza con su esposo e hijos, como la guerra con pistolas de juguete que transmitió en vivo por Instagram hace unas semanas.

Dibu celebrando a un mes de haber ganado el Mundial Qatar 2022

A su vez, el Dibu Martínez también celebra que se cumple exactamente un mes de aquella vez que levantaron la Copa del Mundo. Desde sus historias de Instagram, el arquero argentino compartió un video de cuando atajó el segundo penal francés y caricaturas de los jugadores alrededor del trofeo.

El romance oculto entre El Dibu Martínez y una ex Gran Hermano

Hace unos días el arquero de nuestra Selección volvió a ser noticia por un impensado romance que tuvo en el 2012 con una ex participante de aquella edición de Gran Hermano. Se trata de Victoria Irouleguy, quien también es oriunda de Mar del Plata y estuvo de novia con el Dibu años antes de ingresar al reality show. “Es Emiliano Martínez. Un jugador de fútbol que ahora se fue a Inglaterra. Tuvimos que cortar por la distancia. Me re costó: es el amor de mi vida”, fue como la hermanita con 18 años, en aquel entonces, le contó a sus compañeras de su ex novio.

