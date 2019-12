Dieguito Fernando a Maradona: “Papá vení a visitarme”

Verónica Ojeda (40) y Dieguito Fernando fueron los flamantes invitados al living de Susana Giménez (75) el domingo por la noche. La expareja de Diego Maradona (59) reveló detalles exclusivos de la salud de su hijo y los tratamientos a los que tuvo que someterlo, tras ser diagnosticado en Argentina de autismo. En pleno estudio de televisión, el jovencito le pidió a su papá que venga a visitarlo.

Razón por la que viajó por mucho tiempo a Estados Unidos, lugar en el que dicha enfermedad fue descartada ya que, los profesionales descubrieron que se trataba de un Trastorno Específico del Lenguaje (TEL): "Dejó todo por Dieguito Fernando. Cuando cumplió tres años, le diagnosticaron autismo aquí en Argentina".

"Viajamos a EEUU. Saqué un turno, me lo dieron recién para el otro año. Fui al otro año, le hicieron un estudio intenso y tuvo que hacer un tratamiento, por eso yo iba a venía. Allá me dijeron que tenía un trastorno en el habla. Fue al colegio allá y volvió hablando inglés. Descartamos el autismo", reveló la blonda.

Después continuó: "En diciembre del año pasado tuvo una conexión con Diego y se encontraron después de muchos años. El primer día que lo vio, fue mi hermano, yo no fui. La segunda vez, me llamó y nos juntamos a hablar. Le conté todo lo que estaba pasando con Dieguito porque él tenía muy poca información".

"Cuando vino Diego papá a Buenos Aires, él se tenía que volver a México y yo a EEUU con Dieguito. Él me dijo, ¿Por qué no venis a Mexico y haces el tratamiento acá?. Dieguito tenía un bloqueó emocional grande y estar cerca de su papá lo ayudó mucho. Él en ese sentido esta presente ya que le paga el tratamiento, pero no pasa solo por ahí", argumentó.

Luego, sobre la supuesta pelea en México, expresó: "Diego tiene una forma de ser muy especial, lamentablemente su hijo tiene su mismo carácter y yo estoy acostumbrada a vivir solo con Dieguito. Él esta acostumbrado a vivir con mucha gente, con lo cual es un tema la convivencia".

"Hace un mes que volvimos de EEUU. Desde que volvió de México, lo vio unos días y después no tuvo más contacto. Tiene relación con sus hermana solo cuando lo ve a su padre. Son todas madres menos una y no tienen un poquito de corazón. Yo estoy muy bien, estoy con alguien. Lo quiero preservar", finalizó la diosa.