Diez datos imperdibles de Freema Agyeman, la doctora Sharpe de "New Amsterdam"

New Amsterdam llegó a Netflix apenas semanas atrás y se convirtió en el furor del momento y mientras los fanáticos esperan con ansias la temporada tres desde CARAS Digital te contamos unos sutiles detalles de Freema Agyeman, quien interpreta a la doctora Sharpe y tiene varios gustos además de la actuación. Aquí te contamos diez datos imperdibles de una de la mayores protagonistas.

En primer lugar Freema Agyeman nació el 20 de marzo de 1979, por lo que hace menos de tres semanas cumplió sus 42 años. Punto número dos: aunque parece más alta en la ficción mide 1,57 metros y tiene un peso promedio a su estatura. Como tercer dato te contamos que entre sus pasatiempos preferidos desde que es chica se encuentran las artes marciales, gimnasia y la equitación.

Un cuarto dato interesante es que a pesar de crecer en Londres es de descendencia iraní por parte de su madre, Osei y su padre ganés, Aznar. Tiene dos hermanos, Leila y Dominic. En el quinto lugar, si viste "Doctor Who" la conocías antes de New Amsterdam, junto a John Barrowman, Eve Myles, Gareth David-Lloyd y Naoko Mori, ella es una de los cinco actrices que ha interpretado el mismo personaje: Martha Jones.

En sexto lugar podemos hablar de sus estudios. Se graduó con honores en Artes Escénicas y Teatro en la Universidad de Middlesex. Claro que también realizó cursos de teatro en una universidad, mas precisamente en la de Radford, en Virgina, Estados Unidos. Con séptimo detalle te contamos que a la actriz le gusta experimentar. Durante la pandemia ocupó sus tardes en aprender a bordar. El octavo escalón es para relatar una "rara" pasión que tiene y es por los trenes. Ella se considera una especialista en el tema y recorre vías abandonadas y estudia sus historias.

Llegando a la recta final podemos ubicar como dato significante en el noveno lugar que es una amante de los tatuajes. Y finalmente para coronar estos 10 datos es amante de Spike Lee y en New Amsterdam le gusta grabar diálogos adicionales con su voz.

FUENTE: PARA TI

New Amsterdam: cuándo se estrenará la temporada 3

New Amsterdam llegó a Netflix apenas semanas atrás y se convirtió en el furor del momento. Si bien no es una producción de la plataforma, si no de la NBC, esta lo aceptó con mucho gusto. Para quienes disfrutan de los dramas médicos y, más específicamente para fans de Grey's Anatomy, New Amsterdam es una excelente elección.

La serie está basada en el libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital escrito por el médico Eric Manheimer, por lo que conserva muchos datos biográficos y de la realidad del hospital más antiguo de Estados Unidos. En el show, el protagonista lleva el nombre de Max Goodwin y se presenta como el nuevo director de un inmenso hospital público que tiene la idea de cambiar por completo el sistema médico del dicho hospital.

Goodwin incentiva a sus colegas a volver a enamorarse de la profesión, buscando los recursos más extremos para ayudar a los pacientes e incluso dejando su vida personal de lado.

En Netflix existen dos temporadas disponibles de más de 20 capítulos cada una y la tercera ya ha tenido su estreno en Estados Unidos aunque no aún en la plataforma. Si bien no se conoce cuándo podremos verla en el gigante del streaming, se ha adelantado que esta nueva entrega aborda el tema del coronavirus.

Además se pudo saber que la serie se encuentra desde el 2 de marzo en Amazon Primer Video. Uno de los objetivos de esta serie es mostrar parte de la realidad de lo que implica el trabajo en un hospital público y por eso no consideraron dejar afuera el trabajo de trinchera que enfrentó el personal de salud durante la pandemia. El abanico de los personajes principales de esta serie apunta a la diversidad, presentado diferentes razas, orígenes, identidades sexuales, etc.

FL