New Amsterdam: cuándo se estrenará la temporada 3

New Amsterdam llegó a Netflix apenas semanas atrás y se convirtió en el furor del momento. Si bien no es una producción de la plataforma, si no de la NBC, esta lo aceptó con mucho gusto. Para quienes disfrutan de los dramas médicos y, más específicamente para fans de Grey's Anatomy, New Amsterdam es una excelente elección.

La serie está basada en el libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital escrito por el médico Eric Manheimer, por lo que conserva muchos datos biográficos y de la realidad del hospital más antiguo de Estados Unidos. En el show, el protagonista lleva el nombre de Max Goodwin y se presenta como el nuevo director de un inmenso hospital público que tiene la idea de cambiar por completo el sistema médico del dicho hospital.

Goodwin incentiva a sus colegas a volver a enamorarse de la profesión, buscando los recursos más extremos para ayudar a los pacientes e incluso dejando su vida personal de lado.

En Netflix existen dos temporadas disponibles de más de 20 capítulos cada una y la tercera ya ha tenido su estreno en Estados Unidos aunque no aún en la plataforma. Si bien no se conoce cuándo podremos verla en el gigante del streaming, se ha adelantado que esta nueva entrega aborda el tema del coronavirus.

Además se pudo saber que la serie se encuentra desde el 2 de marzo en Amazon Primer Video.

Uno de los objetivos de esta serie es mostrar parte de la realidad de lo que implica el trabajo en un hospital público y por eso no consideraron dejar afuera el trabajo de trinchera que enfrentó el personal de salud durante la pandemia. El abanico de los personajes principales de esta serie apunta a la diversidad, presentado diferentes razas, orígenes, identidades sexuales, etc.