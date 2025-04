El pasado domingo 27 de abril, se llevaron a cabo en Madrid, España, los Premios Platino 2025. Los mismos reunieron a cientos de celebridades para reconocer lo mejor de la producción audiovisual iberoamericana, en el Palacio Municipal IFEMA. Natalia Oreiro volvió a ser una de las destacadas de la noche por su increíble look total black que se robó las miradas. Con doble textura y un estilo elegante, la actriz caminó por la alfombra roja y demostró la sensualidad que se puede cargar en unos premios importantes.

Natalia Oreiro en los Premios Platino

Premios Platino 2025: El elegante look total black de Natalia Oreiro

Natalia Oreiro llegó a los Premios Platino 2025 como una de las representantes de la Argentina, junto a Darío Grandinetti, Griselda Siciliani, Valentina Zenere, Juan Minujin, entre otros. Gracias a su película "Campamento con mamá", que obtuvo la nominación en la categoría de "Mejor comedia iberoamericana", la actriz fue una de las más destacadas en el evento y se robó las miradas de todos por su espectacular look.

La realidad es que Oreiro siempre mostró una pasión especial por la moda, y logró distinguirse en diferentes premios gracias a esto. Estilo medieval o inspirado en la naturaleza, la artista demostró que la moda también es una forma de arte. En la edición 12 de los Premios, decidió ir por un look elegante y sensual total black, con un dramático tono Noir que la volvió tendencia en redes sociales. De la mano de la firma GOROF, en su cuenta de Instagram, Natalia se llevó los halagos por su outfit.

El vestido de doble textura estaba confeccionado en terciopelo de seda y tul francés, embellecido con cristales a tono en la parte inferior, y con una caída de estilo sirena. El mismo se ceñía sobre su silueta, y resaltaba por el corset delineado por un escote corazón profundo. De esta manera, marcaba la fuerza del terciopelo en la parte superior y la fluidez del tul bordado en la zona inferior. La actriz cerró el conjunto con una gargantilla plateada y joyas de Del Páramo Vintage, labios rojos intensos, uñas del mismo tono y un peinado de ondas suaves que enmarcaron su rostro.

El look de Natalia Oreiro en los Premios Platino

Si bien no se llevó el premio de la categoría donde competía, se convirtió el centro de todos los halagos por su espectacular look total black. Natalia Oreiro es de las actrices que demuestran que la moda no es solo lo que uno luce, sino también una forma de arte que pone en tendencia lo disruptivo. Junto a artistas argentinos, llegaron a representar al país con increíbles producciones audiovisuales, en uno de los premios más importantes de Iberoamérica.

