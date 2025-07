Moria Casán opinó de Pampita y su separación de Martín Pepa: "La dejaron por infumable"

Moria Casán volvió a hacer de las suyas con una de sus declaraciones sin anestesia. Caracterizada por su lengua karateca, otorgó una comunicación telefónica con el programa Sálvese Quien Pueda que este lunes fue conducido por Pepe Ochoa. La capocómica opinó sin filtros sobre la reciente separación entre Pampita y Martín Pepa, y no se guardó absolutamente nada.

“Ay, qué aburrida que es esta chica. ¡Dios mío!”, lanzó Moria Casán. Lo que parecía ser solo un comentario suelto se convirtió en un verdadero descargo filoso contra la conductora de El Hotel de los Famosos.

Consultada por la ruptura de Pampita y el polista, La One fue categórica: “No me cabe la menor duda de que la dejaron por infumable. Bah, no sé si es infumable, pero tiene brotes. Es inesperada en sus reacciones”, lanzó.

Moria aprovechó la oportunidad para recordar los roces que tuvo con Pampita en el pasado, especialmente cuando ambas compartieron el jurado de Showmatch. "Una vez me dijo ‘no te metás’. Le contesté: ‘se dice no te metas’", recordó entre risas, fiel a su estilo punzante.

Además, la actriz de la obra Cuestión de Género cuestionó el tono de voz y la forma de hablar de la modelo. “No le entiendo cuando habla. Arrastran las eses, no sé si de paquetas o de tilingas. Habla como riéndose, como histérica”, disparó. Y en ese mismo tramo, también apuntó contra Susana Giménez: “Yo no sé si me tengo que poner audífono, pero no entiendo cómo habla la gente. A Susana tampoco la entiendo”.

La opinión de Pampita sobre una posible reconciliación con Benjamín Vicuña

Sobre la posibilidad de una reconciliación entre Pampita y su ex Benjamín Vicuña, Moria Casán fue tajante: “No tengo la menor idea. No sé cómo definirla. Es una persona muy especial”, dijo.

Es importante mencionar que Pampita y Benjamín Vicuña están en La Patagonia en un viaje familiar, justo cuando salió lo de la separación con Martín Pepa, por lo que la opinión de Moria Casán y los rumores que ruedan en las redes en las últimas horas tienen lógica, pero por ahora, es unasimple especulación.

AM