Luciana Elbusto es tendencia en los medios de comunicación, luego de haber confirmado su relación con Diego Brancatelli. Las infidelidades que el periodista cometió con ella son la última noticia y los pusieron en el centro de la atención mediática. Ante esto, comenzaron a surgir los nombres de otras celebridades con las que la comunicadora habría estado involucrada. Entre ellos, apareció Fabián Doman, el exesposo de Evelyn Von Brocke. Sin dejar de lado las especulaciones, la panelista cruzó a Elbusto y fue tajante al consultar si era real.

Evelyn Von Brocke es una de las panelistas que está en tema respecto a las infidelidades de Luciana Elbusto y Diego Brancatelli. Antes de que surgieran rumores, la periodista salió a blanquear su relación y los escándalos explotaron. Ante esto, los diferentes programas de televisión buscaron entrevistarla y muchos profesionales sacaron posibles nombres de celebridades con las que Elbusto habría estado involucrada. Entre ellos, surgió el de Fabián Doman.

Fabián y Evelyn comenzaron a salir en 1993, se casaron siete años después y tienen dos hijos en común, Constance y Marc. Sin embargo, todo terminó en el año 2013 cuando decidieron divorciarse en buenos términos tras 20 años de matrimonio. Al salir su nombre en la lista de posibles parejas de Luciana, Evelyn no dudó en consultar si era cierto. La periodista quedó sorprendida e intimidada ante la pregunta, pero se sinceró: “A mí me parece un hombre seductor, Doman”.

Todos quedaron sorprendidos con la respuesta y Von Brocke volvió a insistir entre risas para que le responda si, ambos solteros, habían estado juntos. “La última vez que me lo crucé, me intimidó. Perdón. No tuve nada con él, pero si me preguntan qué me parece, me parece un hombre seductor”, sentenció. El momento, lejos de ser tenso, divirtió a los presentes y a los espectadores. En sus redes sociales, ambas destacaron el cruce y agradecieron la amabilidad de la otra al conversar.

Por su parte, los usuarios siguen comentando sobre el rol de Luciana Elbusto en el escándalo de Brancatelli. El periodista decidió romper el silencio y habló en Argenzuela, donde pidió reparo por la intimidad de su familia, sobre todo de su esposa, Cecilia Insinga. "Basta de buscar mi*rda, de buscar una exnovia de hace 20 años. Insisto que es algo grave hasta lo legal. Le pedí disculpas y le dí explicaciones a quienes correspondía. No estoy orgulloso de nada, simplemente quiero ser sincero en eso", sentenció.

