Ailén Bechara vivió uno de los momentos más importantes de su vida el último 26 de diciembre, cuando selló su amor con Agustín Jiménez en el civil. Seguido a esto, el 27 hicieron una gran fiesta, donde sus seres queridos celebraron la unión de ellos. Acompañada de su hijo Francisco, y de su familia, pudo pasar uno de los momentos más duros de su vida, que había ocurrido a días del gran evento. La modelo se sinceró al respecto y contó cómo lo había superado.

El casamiento de Ailén Bechara

El drama desconocido que vivió Ailén Bechara: "Perdí dos embarazos"

Con una sonrisa en el rostro, y un vestido de novia envidiable, Ailén Bechara selló su amor con Agustín Jiménez. Sin embargo, reveló que la organización fue bastante improvisada, ya que la tenían planeada para este 2025. "Luego de que perdí un embarazo, Agustín sabía que me quería casar e íbamos hacer un civil chiquito. Hasta que nos dimos cuenta que la lista de invitados era larguísima, por lo que pasamos de un almuercito a un fiestón", reveló en una entrevista exclusiva con ParaTi.

Ailén Bechara, Agustín Jiménez y Francisco

La modelo contó que había ido a un turno con la ecógrafa, junto a su suegra. Al ver el rostro de la doctora, supo que algo no andaba bien y se enteró de la noticia. "Fran por suerte no lo sabía porque con la experiencia anterior aprendí. Lo tenía guardado hasta que no sea 100% seguro. Estaba con mucho miedo, hoy es muy consciente de todo. Por otro lado, me iba a casar embarazada y, de pronto, no. Así que un poco también los planes cambiaron en torno a eso", explicó la joven.

Ailén Bechara

De esta manera, recordó a cuando su hijo tenía dos años, y lamentó: "Con el embarazo anterior, Fran era muy chiquito y tuve la inconsciencia de contárselo". Según expuso, le habían dicho que se trataba de una falla cromosómica. Sin embargo, los médicos le aseguraron que podía ocurrir en cualquier ocasión. "Me dijeron que es lo más normal del mundo que pase esto. Con este segundo embarazo, me hice una intervención también, pero aún no me llegó el resultado", explicó.

Francisco, el hijo de Ailén Bechara

Ailén Bechara aseguró que recibió el apoyo de sus amigas y familia, cuando ocurrió la pérdida del segundo embarazo. Decidió expresar sus sentimientos en soledad, y agregó: "Soy llorona. Salía a correr y eso me permitio estar sola. No me llenaba de ruido todo el tiempo, en el sentido de distracciones. Lo atravieso y me gusta mucho estar sola". Sin embargo, también reveló que recibió miles de mensajes de mujeres, quienes la abrazaron y ella les compartió cariño. "La que lo pasa es medio la única que sabe lo que se siente", expresó la modelo.

A.E