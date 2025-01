Después de que Eugenia Suárez desmintiera las versiones de su embarazo con Mauro Icardi, se supo quien fue la destinataria del “palito” del comunicado de la actriz. Minutos después de que la China publicara su fotografía en bikini mostrando su abdomen y negando estar esperando un hijo del futbolista, Yanina Latorre contraatacó con su pluma.

A pesar de que la conductora aseguró tener una fuente de primera mano de la clínica en donde se atendió Eugenia, finalmente esta última terminó desmintiendo todos sus dichos. La China Suárez además aprovechó su respuesta para catalogarla de “mentirosa” y Yanina no se quedó atrás.

Tras desmentir su embarazo, la China Suárez vivió un nuevo cruce con Yanina Latorre

Este jueves por la tarde Eugenia Suárez luego de 24 horas desmintió las versiones de su posible embarazo. El rumor que ya se venía gestando tomó su forma final ayer con la figura de Yanina al mando. “Me dicen de un embarazo oriental”, comenzó ayer relatando la esposa de Diego Latorre. Luego de exponer con el lenguaje que la caracteriza la versión de un embarazo que traería al mundo al tercer hijo del futbolista del Galatasaray, Yanina no volvió a tocar el tema hasta hoy.

La guerra entre la China Suárez y Yanina Latorre

Hoy la China Suárez aseguró que no está embarazada y lanzó “quizás la fuente sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí. ¿Será la misma fuente que la de las ‘pericias’?”. Después de este fuerte comentario indirecto hacia Yanina, esta última alzó la voz y le respondió en cuestión de minutos.

Yanina Latorre en Instagram

“Como le gusta. Todo lo hizo a propósito ¿Qué atrevida la China no?", comenzó su defensa la panelista de Bondi Live. "El rumor lo hizo correr ella, venía todo de su parte. Después cuando los periodistas le preguntan se hace la desentendida y no contesta", lanzó la conductora de la característica cabellera rubia.

Yanina Latorre en Instagram

"Igual, no nos olvidemos que la China es la misma que juró por la hija que no estaba con (Benjamín) Vicuña. Y cuando saltó el Wandagate dijo que no los conocía. No tiene remate", sentenció la figura dando a entender que la negación de su embarazo podría llegar a ser falsa.

Yanina Latorre

Este jueves se desató una guerra entre uno de los personajes del momento y la filosa panelista de LAM. Ambas se atacaron mediante mensajes en la red y Yanina Latorre dejó en claro que a pesar de que la China Suárez la desmintiera ella no dará brazo a torcer en la batalla virtual.

C.G