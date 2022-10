"A mi no me gusta la vieja escuela, yo soy la nueva escuela y en 2020 voy a estar pegado", dijo Mauro Ezequiel Lombardo, Duki en 2015 en la precuela de lo que fue su llegada a la monarquía del trap.

Porque aunque suele sonar soberbio, asumir ser el líder de una nueva generación de músicos es un acto de humildad, una responsabilidad. "De mi generación soy la voz, por eso el lugar, el respeto y la legitimidad que tengo. Al ser el pionero tengo que ser el que abre el camino y buscar el paso siguiente. El trap fue lo que nos levantó, va a seguir sonando pero uno a veces tiene que reinventarse, madurar, crecer. Creo que ese es el rol que nos toca hoy en día. Como líder, buscar el camino a seguir y cuáles son los próximos pasos", dijo hace más de un año en La Caja Negra.

Duki, el rey del trap argentino. Foto: Guido Adler.

Y el camino para llegar quedó demostrado cuando, del mundo digital, pasó a llenar estadios con su tour "Desde el fin del mundo" que lo obligó a sumar dos fechas más el próximo 11 y 12 de noviembre en Vélez y que, además, lo llevó a sumar un nuevo título: es el primer trapero en llenar un estadio de fútbol.

En sus dos primeros recitales en el estadio, el pasado 6 y 7 de octubre, Duki cantó ante más de 45 mil personas. "Acabo de caer dónde estoy parado hace 10 minutos, no lo puedo creer", dijo al empezar su show en el que también lo acompañaron Bizarrap, Nicki Nicole, Tiago PZK, Lit Killah, Khea, Rusher King, FMK y su novia, Emilia Mernes.

Duki y Emilia en el Estadio Vélez. Foto: Tomi Raimon.

Pero pasar del mainsstream al escenario no fue de un día para el otro. "Mi primer recital en vivo fue en el Colonial, no es fácil. Hay gente que está sentada, mirándote a los ojos. Hay que aprender a conectarse con el público, hablar con ellos", aseguró en La caja negra.

Duki sumó dos fechas en el Estadio de Vélez el 11 y el 12 de noviembre. Foto: Guido Adler.

El estadio José Amalfitani también tiene una particularidad: uno de los primeros recitales al que Duki asistió fue en esa misma cancha, en 2009, cuando Charly García realizó el mítico show subacuático. Casualidad también fue que el mismísimo Charly criticó el autotune, la primera vez que Duki se presentó en los Premios Gardel en 2018. "No me importó que lo haya dicho. Me sentí feliz porque había aparecido en su radar. Sabia que existía", dijo.

"Todos venimos de lo digital. Había que aprender a editar las pistas, pedirle a alguien que las masterice, que al principio se nos pasaba y por eso si las escuchás las más viejas estaban súper flacas, no estaban a la altura de la situación. Son muchos cabos sueltos que hay que empezar a atar", dijo tiempo antes en La Nación.

Duki: lo digital, lo masivo y el autotune

Para los integrantes de la nueva escena argentina, llegar a la masividad es más fácil. Las plataformas y las redes sociales permite que en un primer lanzamiento más de cinco mil personas escuchen tu canción. Pero la inmediatez también requiere que pises fuerte en la escena, empezando como cualquier hijo de vecino: de abajo.

En el caso de Duki, sus primeros pasos fueron en las competencias de freestyle en el “Quinto Escalón” del Parque Rivadavia, en Caballito. En noviembre de 2016, el músico logró sacar su primera canción, No vendo Trap, pero fue dada de baja porque el productor de la pista reclamó los derechos. Al año siguiente debutó como número uno de la lista de “los 50 más virales de Argentina”.

Duki es uno de los 10 artistas argentinos más escuchados en el mundo. Foto: Guido Adler.

Actualmente, Duki es uno de los 10 artistas argentinos más escuchados en el mundo, y en el 2021 fue el primero, seguido de Bad Bunny y Rauw Alejandro.

Entre sus hits, Goteo lideró los rankings de Latinoamérica, acumulando más de 114 millones de views. Mientras que sus canciones She Don't Give a FO, Hello Cotto y los más recientes singles Ley de Atracción, Chico Estrella y Si Quieren Frontear alcanzó el Top 100 Global y los primeros puestos en España, México y Uruguay.

Duki. Foto: Guido Adler.





En 2021 su segundo álbum Desde el Fin del Mundo, que logró ser Top Debut Álbum de Spotify a nivel global y lo presentó en un show desde El Calafate, que llegó a más de 1.300.000 visualizaciones. Y antes de fin de año sacó un EP llamado Temporada de Reggaetón, con la participación de famosos artistas y productores, por ejemplo Rels B, J Quiles, Bizarrap y Juanka.

Trabajar en familia

Después de su años de rebeldía, Duki usó la pandemia para recapitular. "Soy una persona muy sensible y me afectan las cosas, a veces peco de mostrar una imagen de mí que no es. El parate de la pandemia me demostró que estaba yendo por un camino erróneo, que tenía una responsabilidad por los 5 millones de personas que me siguen", aseguró.

"Llegué a tomar 10 mg de Prazolán y tomar alcohol. Nunca llegué a tener un problema de salud, pero podría haber pasado", asumió.

En esta recapitulación es que Duki decidió incluir a su mamá, la misma que no entendió por qué no eligió una carrera universitaria para su vida, en su equipo de trabajo. "Sé que ella nunca me va a traicionar. Ella me dice que no a cosas, contrario a los demás. Me tiene los pies sobre la tierra. Papá trabaja conmigo también. Son los únicos que me pueden hacer sentir mal muy rápido, me bajan los humos", admitió.

Duki y Emilia, la historia de amor que todos quieren

A pesar de la popularidad, Duki y Emilia Mernes renegaron de la exposición. Después de algunas sospechas en redes sociales, la pareja se animó a blanquear el romance a finales de 2021.

La historia comenzó cuando grabaron Como si no importara, el hit que los unió en una historia que hasta también la mencionan en otras canciones.

"Fue mucho antes de 'Como si no importara'… Bueno, ¡pará! No tanto porque él antes estaba de novio…"dijo Emilia en una entrevista. "Cuando grabamos el video ya estábamos saliendo. La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestros sentimientos", agregó.

Duki, por su parte, asumió que le costó la exposición pero que decidió blanquearlo para calmar el asedio. "Vamos a todos lados juntos, era obvio. Y si es cierto que todos los medios quieren ponerse el premio de decir 'Nosotros blanqueamos la relación'", dijo en La Nación. "No nos gusta la exposición de la pareja, fue para que no nos molesten más", confesó a meses de su oficialización.

