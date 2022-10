Duki hizo temblar el estadio de Vélez en una noche inolvidable: "No lo puedo creer"

El estadio de Vélez recibió el 6 de septiembre a uno de los artistas más vendidos de la historia, compartiendo mérito con Soda Stereo y el Indio Solari. El Duki se presentó frente a 45mil personas que se hicieron presentes para escucharlo en vivo. Fue el primero de cuatro shows que prometen ser inolvidables tanto para el público como para el artista.

"Acabo de caer dónde estoy parado hace 10 minutos, no lo puedo creer", fueron las primeras palabras del Duki con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, completamente invadido por la emoción. El rapero reveló que el primer recital al que asistió fue en ese mismo estadio, cuando tenía entre 9 y 10 años, junto a su padre, Guillermo, quien lo llevó a ver nada más ni nada menos que a Charly García.

Duki en Vélez. Ph: Guido Adler.

Duki rompió el hielo con un edit de "Givenchy", tema reciente que anunció su vuelta al trap y que inmediatamente se convirtió en un hit, para luego seguir con "Rockstar", "Te Sentís Sola", "Sudor y Trabajo", pasando por "Hello Cotto", "No vendo Trap", "Chico estrella", "Sold Out Dates". En la lista de más de 40 canciones también hicieron vibrar los éxitos "Hit Boy", "Tumbando el club", "Ya me fui", "Goteo", "She Don’t Give a Fo" y coronó su gran noche con "Givenchy".

Las 45mil personas cantaron todas y cada una de las canciones que interpretó Duki y cada vez que saltaban se sentía el estadio de Vélez latir al ritmo de la música del artista. La puesta en escena fue completamente imponente, el juego de luces combinado con los fuegos artificiales que iluminaban el cielo, hicieron que fuera una imagen que quedará guardada para siempre en los fanáticos.

Duki con Emilia. Ph: Tomi Raimon.

El Duki estuvo muy bien acompañado en el escenario de Vélez

El artista no estuvo solo sobre el escenario, ya que muchos de sus amigos y colegas fueron parte de este show imperdible. Emilia Mernes fue una de las personas más esperadas por el público y juntos cantaron la canción que escribieron juntos: "Como Si No Importara". Antes de retirarse de la plataforma, la cantante le expresó su amor a su pareja: "Te amo, estoy orgullosa de vos".

Rusherking y Duki. Ph: Tomi Raimon.

La presencia de los invitados de esa noche dan cuenta del profundo reconocimiento de Duki como líder del movimiento a todas las escalas,y el respeto y el deseo de compartir junto a él un momento clave: Bizarrap, Nicki Nicole, Tiago PZK, Lit Killah, Khea, Rusher King, FMK e incluso invitados internacionales como Rels B que viajaron exclusivamente a ser parte de este ritual histórico.

Duki y Bizarrap. Ph: Tomi Raimon.

Bizarrap fue uno de los artistas que reconoció el trabajo de Duki y le dijo frente a su público: "Sos el 1, gracias a vos estamos todos acá". Por otra parte, Nicki Nicole se emocionó hasta las lágrimas y le manifestó a su amigo la felicidad y el orgullo que sentía de verlo cumplir ese sueño de tocar en el estadio de Vélez.

Nicki Nicole y Duki. Ph: Tomi Raimon.