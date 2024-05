Cada 15 de mayo es un día más que especial para Benjamín Vicuña: es el natalicio de su hija, Blanca. La niña que nació en 2006 y falleció en 2012 es su primera hija y fue fruto de su relación con Pampita. En la fecha de su nacimiento, el actor chileno decidió honrarla con un extenso escrito y también revela cómo se siente en este día.

El actor de Terapia alternativa publicó tiempo atrás el libro Blanca: la niña que quería volar y allí habló de las formas para atravesar un duelo y, en sus redes sociales, suele publicar fotos de la niña, al igual que de sus otros cinco hijos, mantener su memoria viva, a pesar de lo doloroso que aún resulta el hecho.

"Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no", comenzó escribiendo el ex de la China Suárez junto a una foto de la niña sonriente y con una mariposa dibujada en su rostro a modo de maquillaje artístico.

La confesión de Benjamín Vicuña

En esta oportunidad, el chileno confesó qué es lo que llega a su cabeza: "Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron".

"Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena. Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre. Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca", cerró Benjamín Vicuña en su conmovedor mensaje para Blanca.