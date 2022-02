El accidente de Pía Slapka que la obligó a pasar por el quirófano: "Volveré fieras"

Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pía Spalka compartió una seguidilla de imágenes para contar lo sucedido. La modelo advierte que el cuerpo le envió varias señales de alerta, pero que no las escuchó, hasta que finalmente no le quedó otra que parar porque debió ser intervenida quirurgicamente.

"Hola comunidad! les cuento lo que me pasó, esto de vivir intensamente me gusta pero tiene sus consecuencias. Jugando un picadito con amigos e hijos en la playa, me rompí el menisco, (parece ser que lo tenía roto de antes y esta vez se fisuró un poco más). El cuerpo solito me puso el freno, hasta acá llegas Fiera!", comenzó relatando Pía Slapka.

La postal que publicó Pía Slapka

"El año pasado y el anterior, el cuerpo me envió un par de alarmas y no las eschuché lo suficiente, evidentemente necesitaba esto para bajar de 5ta a 3era, de esto aprendo también, porque todo lo malo tiene algo bueno. La vida es resistencia, no velocidad, esto me puso de frente la omnipotencia, la exigencia, no todo lo puedo, así que más humildad para mi", continuó Pía Slapka.

Como si eso fuera poco, la modelo también le agradeció al equipo médico que estuvo al frente de su cirugía y a sus amigos que la cuidaron y contuvieron. Lejos de darse por vencida, Pía Slapka terminó diciendo "Volveré Fieras", evidenciando que tiene más ganas que nunca de poder recuperarse. ¡Que te mejores Pía!