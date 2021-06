El acto fallido que angustió a Pampita y la obligó a pedir disculpas

El jueves por la noche, Pampita se convirtió en tendencia en todas las redes sociales por un acto fallido con Mariana Genesio Peña.

"No es unánime la decisión, teníamos dos candidatos pero la segunda pareja salvada es la de Mariano... Mariana Genesio Peña", dijo Pampita. En el momento, ninguno de los presentes hizo comentarios sobre el fallido pero al volver del corte, la conductora pidió la palabra y se disculpó.

Al ver eso, la comunidad 2.0, inundó de comentarios al respecto y no le perdonaron. Hubieron desde memes cómicos, hasta mensajes de repudio.

"Yo recién tuve un acto fallido... soy disléxica y le dije Mariano. Lo corregí muy rápido, porque me di cuenta de que lo estaba diciendo mal. Pero obviamente es Mariana, la respeto, la admiro, me encanta y la quiero; no quiero que quede la duda con eso. La gente que me conoce sabe que tengo un problema con el tema de los nombres, un problema grave. No hay nada detrás de eso".