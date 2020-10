El amoroso mensaje de Agustina Cherri a su hija, Alba por su primer cumpleaños

View this post on Instagram

La primera vuelta al sol de ella, la niña que nació a las 6:06 para hacerle honor a su nombre, la que copió los ojos claros de su abuela, la que es igual a su padre, la que baila, camina, habla y siempre quiere más. Ella que despierta a sus hermanos por la mañana, que le gusta jugar con la tierra, comer flores y saludar a los perros. La niña que vino a unirnos aún más , la que siempre durmió con sus papás, la que toma teta sin parar, ama las pasas de uva y ríe a carcajadas. Ella, Alba Vera hoy cumple un año, y nosotros lo vamos a celebrar.