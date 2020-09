Agustina Cherri reveló por qué no muestra la cara de su hija, Alba Vera

Agustina Cherri confesó por qué no muestra la carita de Alba Vera, su beba de once meses. La actriz de 37 años expresó que esperará a que su niña crezca para hacerlo ya que no sabe si le gustaría la exposición pública o no.

"¿Por qué no mostrás su carita?", le preguntaron los fanáticos a la celebridad argentina, quien respondió contundente: "Porque es muy chiquita y no se si quiere, ya crecerá y si quiere me lo hará saber como lo hizo Muna a los 11".



A través de este intercambio directo con sus followers, la intérprete dio a conocer el motivo por el que resguarda a sus hijos más pequeños y contó que a los once años fue Muna quien le pidió adentrarse en el mundo de las redes sociales, voluntariamente.

Así es el jardín soñado de la casa de Agustina Cherri

Agustina Cherri mostró desde lo alto del cielo cómo es el jardín de su casa y la gran huerta que está en proceso de armado a lo largo del terreno. La pareja de Tomás Vera exhibió parte del patio de su residencia y el proyecto orgánico que está llevando a cabo en aquel espacio.

Mucho verde y con las frutas y verduras con los colores más vivos, la mamá de Muna, Nilo y Alba disfruta junto a sus seres queridos de este arte. Además de cuidar la salud de sus pequeños, la morocha comparte con todos, cada momento que pasa en su parque.

"No es fácil, hay que dedicarle tiempo y adquirir conocimiento, pero todo vale la pena a la hora de cocinarlos y disfrutar de sus sabores, su libertad de químicos, sus colores y la satisfacción de saber de dónde provienen tus alimentos", manifestó Agustina en la web.

¡Mirá las fotos!