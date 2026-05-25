El Bicho Gómez habló de su paternidad a los 61 años: “No es compatible un señor de mi edad con una nena de 6”

El actor y humorista argentino Bicho Gómez, conocido por su versatilidad en la comedia y su participación en diversos programas de televisión y teatro, compartió detalles sobre su experiencia como padre en una entrevista reciente. Con tres hijos de distintas edades y madres diferentes, Gómez reflexionó sobre la crianza de su hija menor.

Bicho Gómez y cómo es criar a Renata

La primera hija del Bicho Gómez es Rocío, nacida en 1997, es fruto de su matrimonio inicial y actualmente trabaja en el medio artístico como actriz. Luego llegó Homero, nacido en 2008, también resultado de su primer matrimonio, quien comparte su vida en la actualidad con su padre. La incorporación más reciente a su familia es Renata, nacida en 2019, fruto de su relación con la bailarina y coreógrafa Verónica Pecollo, con quien el actor conoció durante su participación en el programa "Bailando por un Sueño". La pequeña tiene actualmente 6 años y requiere gran presencia del actor.

Bicho Gómez, Vero Pecollo y su hija Renata//Instagram

En una charla con Punto Caramelo en Urbana Play, el artista habló con sinceridad sobre su papel de padre a su edad. "Tengo una nena chiquita que hay que vivir... No es compatible un señor de 61 con una nena de 6", expresó, haciendo referencia a la diferencia de edad y la energía que requiere una niña pequeña.

Bicho Gómez y su hija Renata//Instagram

Bicho Gómez contó la rutina que tiene con su hija

El Bicho Gómez destacó que Renata lo acompaña al trabajo, vive todo el entorno actoral y lo mira en acción sobre el escenario. "Siempre va a verme, ella siempre. Y todos mis hijos tengo tres", indicó el artista. La relación cercana y activa con sus hijos es un aspecto fundamental en su día a día.

Bicho Gómez y su hija Renata//Instagram

También, el famoso detalló que su hija es una nena y tiene mucha energía todo el tiempo. "Se crían en un mundo de juego de fantasía. Y también eso hay que llevarlo a la casa porque cuando ella no hace nada quiere jugar todo el tiempo. Bueno, y vos jugás media hora, cuarenta minutos. No podés estar todo el tiempo", comentó.

El Bicho Gómez resaltó la importancia de equilibrar el tiempo del trabajo y la casa, reconociendo que para los niños, el divertirse es fundamental. "Entonces debe ser raro para ella: 'Dale te vestís de payaso todos los días y acá no te bancas 5 minutos'", agregó, reflejando la necesidad de adaptarse a la etapa que está viviendo su hija.