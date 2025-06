El humorista Marcos Rafael Gómez, más conocido como "El Bicho Gómez", hizo un sentido pedido disculpas a Mirtha Legrand por un chiste de mal gusto en el programa Lape Club Social (América). El comediante reconoció su error y, en el mismo ciclo, ofreció sus más sinceras disculpas a la diva de la televisión argentina, admitiendo que había cometido un equívoco.

Días atrás, durante su participación en vivo en el programa del canal América, sorprendió al conductor —que se había ido de vacaciones a Turquía y Egipto— con un comentario desubicado sobre la edad de una de las personalidades más destacadas y respetadas del espectáculo: "Escuchame, vos que fuiste a las pirámides de Egipto, tengo una curiosidad: ¿había alguna foto de la Chiqui en las pirámides?".

El pedido de disculpas del Bicho Gómez a Mirtha Legrand

Las palabras del comediante no pasaron desapercibidas, y sus compañeros le señalaron de inmediato que se había equivocado. En la última emisión del programa, se arrepintió de sus dichos y pidió disculpas públicamente: "Quiero pedir disculpas a la señora Mirtha porque hice un chiste de mal gusto, fuera de lugar. Ella siempre me trató con mucho cariño, con mucho amor, y me invitó a su mesa. Fue a ver mis espectáculos", dijo mirando a cámara con sinceridad.

Para cerrar su mea culpa, Gómez agregó: "Pido disculpas, y lo hago extensivo a su familia. Perdón por el chiste de mal gusto que hice. Mil perdones. Espero que acepte mis disculpas". Evidentemente, "El Bicho" no tuvo intención de faltarle el respeto a Mirtha, pero sus palabras ofendieron a su entorno.

De esta manera, el Bicho Gómez se rectificó públicamente e hizo un sentido pedido de disculpas a Mirtha Legrand por el chiste de mal gusto que realizó en el programa que conduce Sergio Lapegüe. Seguramente, "La Chiqui" —como cariñosamente se la conoce— no tendrá problemas en pasar por alto los comentarios del artista, quien no suele verse envuelto en polémicas dentro del medio.