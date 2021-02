Yanina Latorre fue protagonista de un insólito momento en Ezeiza tras llegar a la Argentina

Yanina Latorre volvió a la Argentina, tras una largas vacaciones en Miami. Pero al llegar a suelo argentino, la panelista vivió un cómico momento con personal de Ezeiza.

"¡Llegué a casa! Muy bien, bajé del avión muerta, se ve que me está pegando la noche en el avión. Bajé del avión, había poca gente, me abrieron todas las valijas, nada", comenzó diciendo la esposa de Diego Latorre.

Fiel a su estilo picante, agregó: "¿Qué buscan cuando te abren las valijas? O tienen un fetiche de ver bombachas, ropa y corpiños, o buscan que trafiques electrónica".

Para finalizar, y llevar tranquilidad a sus seguidores, Yanina aseguró que estará en cuarentena hasta la semana que viene: "No olvidemos, estoy en cuarentena hasta la semana que viene. Hasta el miércoles encerradísima. El jueves retorno a LAM. Son siete días de cuarentena".

El drama de Yanina Latorre porque quedó varada en Miami: "Vivo en dólares"

Yanina Latorre quedó varada en Miami y deberá esperar a que reprogramen su vuelo para poder regresar al país.

“Reprogramaron todo porque achicaron la frecuencia o están sobrevendidos. Hay un lío tremendo porque hay mucha gente en Miami, hay muchos argentinos y chilenos. En el momento que me indigné, Ángel me dijo que disfruté unos días más... Conseguí para este miércoles, espero que no me llegue un mail", disparó en el aire.

Según reveló, sus hijos Diego y Lola ya regresaron al igual que su marido, Diego Latorre. Ahora, se encuentra con Dora, quien se quedó para hacerle compañía. “Para no quedarme sola le cambié el billete. Con Dora estamos en aerolíneas diferentes. Me cancelaron a mí (el vuelo), pero a ella no. Entonces llamé y la pasé para otro día”, dijo y aseguró que el cambio y el valor del dólar no la favorece.

“Ya me quiero volver. Hace un mes que vivo en dólares, es dramático. Voy a tener que laburar el triple para pagar la tarjeta”, agregó.