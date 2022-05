El Chino Darín desfiló solo por la alfombra roja de los Premios Platinos en Madrid, el pasado primero de mayo. El actor argentino está de novio con la actriz española, Ursula Corberó y al ser consultado por ella, la forma en la que la llamó y cómo lo hizo, dejó enamorados a los periodistas.

El Chino Darín fue consultado sobre lo qué más le gusta de España y sin dudarlo respondió “Mi mujer”, con relación a Ursula Corbero, con quien tiene un noviazgo desde el 2016. Ante la respuesta, los periodistas hablaron ya de boda e hicieron énfasis en el tema de haberla llamado como "su mujer" y no como su novia.

El Chino Darín se refirió a Úrsula Corberó como "su mujer" y la prensa española reaccionó.

“El posesivo tal vez no está bueno, pero como me están preguntando a mí personalmente, qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula. ¡Podemos llamarlo de un montón de maneras!”, aclaró el actor.

Sobre un potencial matrimonio formal, como bien lo indica su palabra, Chino Darín argumentó que “No es necesario”, llegar al casamiento.

El Chino Darín contó por qué Úrsula Corberó no lo acompañó a la gala

En la misma entrevista, el actor afirmó que Úrsula Corberó simplemente, "no pudo", acompañarlo a la ceremonia de los Premios Platino; sin embargo, dejó claro que eso no era ningún problema, pues tenía muchos amigos para charlar. “Ya tendré tiempo de verla y de disfrutarla. En nuestra intimidad. Que la verdad lo prefiero, si te voy a ser sincero".

El actor no quiso definir o encasillar a Úrsula. El argentino fue consultado si su pareja era la mejor mujer de todas y esto respondió: “Sin duda. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito”.

Sobre Úrsula como actriz, Chino Darín afirmó que se siente muy orgulloso de ella y que se merece todo el éxito que está teniendo a nivel internacional, gracias a los trabajos que ha venido haciendo. “Se lo merece”, agregó el actor.