El Chino Leunis no se mostró para nada de acuerdo con el hecho de que se haya filtrado información detallada sobre la final de El Hotel de los Famosos, donde se asegura en redes sociales que son Alex Caniggia y Martín Salwe los dos participantes que disputan en la Hache, los 10 millones de pesos que entrega el juego.

Respecto a ese tema y otros más, Chino Leunis habló con la destacada periodista de entretenimiento, Catalina Dugli, en su programa, Agarrate Catalina, de La Once Diez, y fue muy severo con sus críticas respecto a este tan sensible, de cara a la producción del programa de El Trece y que realiza Boxfish.

El Chino Leunis aseguró que la persona que filtra la información de El Hotel de los Famosos, “va a estar en problemas”.

“Se grabaron dos finales, yo no voy a decir, por más que esté dando vueltas, los nombres de las personas que están en la final. Sí sé, que yo como conductor no sé quién ganó”, comentó el presentador y agregó que la final está dividida en tres partes cronometradas y supervisadas por un escribano. “Al momento del final, a nosotros nos dieron tres tiempos y grabamos un ganador, después nos dicen otros tres tiempos y grabamos un ganador”.

Leunis también comentó que pese a que él, de manera personal, puede tener una percepción de quién pudo haber llegado a ganar, la verdad es que no sabe con ciencia cierta quién de los dos finalistas tuvo el mejor tiempo, que le dará la victoria del reality.

El Chino Leunis aseguró que la persona que filtra la información de El Hotel de los Famosos, “va a estar en problemas”.

Sobre la información que se filtra, Chino Leunis no lo ve nada entretenido, y lo comparó con alguien que se para en la puerta de un cine para decir quién es el asesino de la película. El hecho de que estén filtrando los resultados de El Hotel de los Famosos, es algo “Inútil y a la vez un plomo” y comentó que hay más de 150 personas trabajando en equipo y que se filme algo y que a las dos horas salga en las redes, no es algo que a él, personalmente le guste: “Sé está trabajando para saber quién fue la persona que filtró la información de la final y finalmente cuando se encuentre, esa persona va a estar en problemas”.

El Chino Leunis aseguró que la persona que filtra la información de El Hotel de los Famosos, “va a estar en problemas”.

El Chino Leunis se refirió a los dichos de que Pampita no trabaja mucho en el reality

El conductor de TV aseguró que no es cierto que Pampita no trabajé, de hecho, afirmó que cuando se juega la Hace, se queda a dormir en la cabaña que tiene destinada para su camarín con Anita.

“Caro los días de Hache siempre se queda a dormir, se queda más que yo. Somos una dupla y nos vamos alternando y acompañando y momentos en el que indefectiblemente está ella o estoy yo. En el cara a cara, en el todo contra todos, pero después, Caro está ahí, con Ana, con su equipo”, remarcó Chino Leunis.

El Chino Leunis aseguró que la persona que filtra la información de El Hotel de los Famosos, “va a estar en problemas”.

En relación a las sanciones que se dijo que recibiría Locho Luccisano por parte de la producción de cara al festejo de su cumpleaños y su salida al aire de LAM, luego de la finalización de las grabaciones del programa, Chino Leunis comentó:

“No creo que haya una sanción para Locho, se encontró con una ola 20 veces más grande de lo que iba a pasar. Si él festeja su cumpleaños, invita a una persona y se le mete un periodista, no puede cerrarle la puerta. Es un personaje muy astuto, no es ingenuo, es buena madera, te diría que todos son buenos, pero hay determinados personajes para seguir el reality. Alex es un personaje con mucha energía, físicamente es muy bueno, tiene inimputabilidad, porque dice cualquier cosa y te despierta risa”, expresó el Chino Leunis.