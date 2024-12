El vínculo amoroso que supieron tener Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se vio envuelto en grandes polémicas por cómo y en el que contexto que se habría dado, además de que tuvo a Cami Homs con más de una expresión pública en contra de ambos. Pero la realidad es que siguieron adelante y mostrándose sin hacerse cargo y con oídos sordos a lo que eran las voces de la opinión pública al punto de que durante el Mundial de Qatar 2022 el futbolista profesional destacó que su apoyo fue muy importante para seguir enfocado y con fuerzas para la obtención de la tercera estrella de la Selección Argentina. Si bien se separaron, en más de una ocasión se habrían tirado buenas vibras.

En la jornada de este jueves, la hermana de Francisco Stoessel estrenó una nueva canción para finalizar el año y parecería tener una dedicatoria hacia el actual jugador del Atlético de Madrid de Diego Simeone y el elenco nacional comandado por Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

"El cielo" el nuevo lanzamiento de Tini Stoessel con un posible mensaje para Rodrigo de Paul

Con una clara postura de hablar de desamor en "El cielo", Tini Stoessel cierra el año de la mejor manera y dándole un nuevo mimo a sus más de 21 millones de seguidores de Instagram que no solamente esperan un posteo, historia sino que también nuevos estrenos para escuchar en las diversas plataformas que hoy en día existen. Por lo pronto, la reconocida cantante tuvo un año movilizado y este nuevo tema tendría una frase particular que para muchos tendría una gran relación con Rodrigo de Paul. "Fue lindo mientras duró, Ro", sería la parte de la nueva canción destinada al jugador campeón del mundo.

En medio de versiones que la unen amorosamente con Young Miko, la hija de Alejandro Stoessel relata la historia de un amor que culminó y que la marcó mucho. No es casualidad, ya que uno de los últimos álbumes que lanzó a principio de año hablaba de muchas vivencias que tuvo y sufrió, las cuales pudo expresarlas en letras. "Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos, mi corazón no te siente, aunque te ve, ojalá no fuese tuya esta canción", expresa el comienzo de la canción.

Más cerca del estribillo se hace mención de "Ro" que podría ser Rodrigo de Paul: "Lo que pasó entre tú y yo, yo. Fue lindo mientras duró, Ro. Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada. Y no me arrepiento, aunque nunca funcionó". Y al finalizar el sencillo toma relevancia una frase que podría tener que ver con el motivo por el que se habrían separado hace ya más de un año: "Cuando dices que no soy la misma de antes, cuando dices que nunca te vi suficiente. Perdona, vos también decidiste quedarte. Pero, al menos, hoy, yo te lo digo de frente",

De esta manera, Tini Stoessel volvería a aprovechar uno de sus lanzamientos como artista para expresar lo que sintió durante su última relación pública y lo habría plasmado con la intención de dejarle un mensaje a su último amor público que fue Rodrigo de Paul.

BL