El Cone es uno de los participantes de Gran Hermano que sigue en carrera en el Bailando 2023. Sin embargo, su permanencia en el certamen está en riesgo debido a un problema de salud que salió a la luz en los últimos días.

En diálogo con Ángel de Brito, el Cone confesó que está enfrentando un problema de salud extraño que despertó las alarmas y lo tiene preocupado. "Se me trabó una parte de la espalda, se me sale el hombro y se me sale una vértebra, en el momento sentí dolor y se me hinchó", relató en primera instancia el participante del Bailando.

El problema de salud que enfrenta el Cone

"Al otro día me levanté con mareos, vómitos y pensé que se me iba a pasar, pero me mareaba mal. Me fui a la clínica y ahí me diagnostican que tenía el vértigo muy alto", agregó el actor. Como si eso fuera poco, luego de hacerse estudios en la cabeza, fue a hacer la función de la obra de teatro en la que participa y descubrió que no podía mover las piernas como quería. "No podía ni bajar la escalera", confesó el Cone.

"Fui a un especialista de oído y me dijo que tenía vértigo y estrés", aseguró. Según lo que el profesional le explicó al Cone, el estrés puede generar que los músculos del oído se inflamen y eso puede generar mareos y desencadenar en los síntomas que padece el participante del Bailando 2023.