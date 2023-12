Gran Hermano 2023 comienza el lunes 11 del corriente mes a las 21:45, por lo que todas las miradas estarán puestas en la nueva edición del reality, lo que genera sentimientos encontrados a los exparticipantes del mismo. Así lo dejó en evidencia el Cone, Alexis Quiroga.

Cabe descatar que los jugadores de Gran Hermano 2023, se instalarán en la misma casa que usaron los participantes del 2022, aunque con algunas modificaciones. Sin embargo, el Cone aseguró que por un motivo muy particular no verá el programa.

Por qué el Cone no verá Gran Hermano 2023

"¿Viste que ahora está por arrancar Gran Hermano?", le comentó Delfina Gerez Bosco al Cone en el stream de Intrusos. "Sí, no lo voy a ver", aseguró el exparticipante del reality de convivencia más famoso del mundo.

Como si eso fuera poco, el Cone confesó el inesperado motivo por el cual no verá Gran Hermano 2023: "Por celos". Asímismo reveló también que no fue su decisión dejar a Telefe, sino que le surgió la posibilidad del Bailando y en el canal de las pelotas no tenían ofertas laborales, por lo que tuvo que abrirse para continuar su camino.