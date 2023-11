Alexis Quiroga, al participar de Gran Hermano 2022 le abrió muchas puertas para hacerse reconocido en el ambiente. Actualmente, trabaja en una obra de teatro y es uno de los participantes del Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli en América TV.

Al ser integrante del reality, es uno de los que tiene más exposición mediática, especialmente por su ruptura con Coti Romero, debido a que, al presentarse en la pista para nuevamente bailar otro ritmo, siempre le saca el tema sobre su exnovia, que se encuentra viéndolo desde el streaming del Bailando.

El Cone Quiroga

Por otro lado, el cordobés realiza transmisiones de streaming continuos para que lo puedan ver sus seguidores e interactuar. En una de los vivo, le pidió encarecidamente a su público que no vuelvan a nombrar a la correntina, ya que actualmente el panorama entre ellos está todo mal.

El Cone Quiroga acompañado por un amigo generó polémica, al dirigirse de una manera poco amigable hacia Marcelo Tinelli: ‘’Ese culiado no va a venir’’, se lo escucha decir y continúa: ‘’Es un chupa pija’’. Acto seguido su acompañante no lo entiende y Alexis se da cuenta de su error al mirar la pantalla: ‘’Es buen conductor, pero no va a venir’’, expresó, intentando enmendar el dicho.

