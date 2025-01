El contundente descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “Solo he protegido a mis hijas”

Wanda Nara vuelve a estar en el centro de un conflicto mediático y legal con Mauro Icardi. Esta vez, la empresaria presentó un contundente descargo en el que responde a las acusaciones del futbolista, quien le había señalado como una madre negligente y perjudicial para la salud mental de sus hijas.

En su declaración, Wanda defendió su rol como madre y señaló que las afirmaciones de Icardi buscan desestabilizarla, además de exponer innecesariamente a las niñas al escrutinio público.

Wanda Nara y Mauro Icard

El documento presentado y la defensa de Wanda Nara

El pasado 23 de enero, durante una emisión del programa DDM, se dieron a conocer fragmentos del documento legal presentado por Wanda. En él, su equipo legal, liderado por el Estudio Payarola, destacó que su clienta siempre ha velado por los derechos y bienestar de sus hijas. Asimismo, acusaron a Mauro Icardi de utilizar a las niñas como herramientas de litigia.

“Esto no es más que uno de los tantos actos que en el último tiempo el progenitor de mi hija se ha encargado de ejercer, con el fin de violentar y perturbar a la suscripta”, escribió Wanda.

En otro pasaje, enfatizó: "No he incumplido con medida alguna contrariamente a las afirmaciones del Sr. Icardi, sino más bien lo contrario: no hecho más que velar por el derecho de mis hijas intentando resguardar la integridad de las mismas quienes a partir de sus relatos develaron un estado de angustia y vulnerabilidad sin igual”.

La empresaria también detalló en su descargo que las niñas, tras regresar a su cuidado el pasado 6 de enero, manifestaron su disgusto y angustia por las condiciones en las que vivían bajo la custodia de su padre.

La perspectiva legal y la audiencia clave para Wanda Nara

La abogada Mariana Gallego, consultada en el programa, brindó un análisis detallado de la situación. Según explicó, el juez encargado del caso ha otorgado plazos estrictos para que ambas partes presenten sus argumentos antes de la audiencia clave que se llevará a cabo el 24 de enero.

Gallego afirmó: “El juez no permitiría que se siga dilatando por la interposición del recurso, ante la negativa, si se pueden tomar medidas compulsivas para garantizar la suspensión o cese de la obstrucción vincular de la que hablamos".

Además, subrayó que el caso involucra una posible obstrucción vincular, es decir, cuando uno de los progenitores manipula a los hijos para generar rechazo hacia el otro.

Wanda Nara con sus hijos

La especialista también planteó una solución razonable para este conflicto: "Habría que pactar un cuidado compartido en partes igual entre mamá y papá. Una cuota alimentaria acorde a las necesidades de las niñas y capacidades económicas del padre y también prever la posibilidad de que el Sr. Icardi viaje a otro país a jugar. Ahí se podría pactar un régimen de comunicación con un padre viviendo en otro lugar. Ese sería el panorama razonable".

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi no es nuevo, pero tal vez las tensiones han escalado a un punto crítico, poniendo en el centro a sus hijas. Mientras los abogados de ambas partes intentan encontrar un acuerdo que priorice la salud y estabilidad de las menores, los fanáticos y medios de comunicación continúan atentos a cada novedad del caso.

N.L