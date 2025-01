Mientras continua la “novela turca” entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, los allegados a los protagonistas se posicionan de un lado u otro de la vereda. Ayer por la tarde Facundo Pieres, la actual pareja de Zaira Nara, contó en una entrevista con Sofi Martínez los entretelones de su vínculo con la empresaria.

“Polito” además de referirse a su recorrido dentro del deporte equino, no pudo evitar ser inquirido sobre el tema del momento, el Wandagate. El cuñado de la modelo, con el bajo perfil que porta, dio a conocer cuál es su lugar dentro del drama que acongoja al país.

Facundo Pieres y Zaira Nara están en pareja desde octubre de 2023.

Facundo Pieres rompió el silencio sobre el escándalo que vive su cuñada, Wanda Nara

Facundo Pieres, novio de Zaira Nara, alzó su voz sobre la tensa situación familiar que involucra a Wanda Nara y su conflicto mediático con Mauro Icardi. En una entrevista exclusiva para el ciclo Alma en el Juego en La Nación, el deportista detalló cómo vive esta complicada situación en el seno del clan Nara y reveló detalles sobre su relación con su cuñada.

China Suárez, Mauro Icardi y Facundo Pieres.

Durante la conversación con Sofía Martínez, el polista fue contundente al hablar de Wanda Nara, la principal involucrada de la escandalosa separación. El novio de Zaira admitió que intentó aconsejar a su cuñada, pero con resultados nulos. “Sí, le di varios consejos. Pero no me escucha. No me quiero meter particularmente en nada, pero siempre trato de hablar”, explicó el jugador.

“No la vemos tanto porque ella también viaja, labura un montón. Pero la he visto varias veces”, aclaró el deportista que jugó en La Natividad y Ellerstina. “Yo le digo lo que pienso siempre, es mi opinión. Tengo esa confianza con Zaira como para poder hablarlo que no es fácil en una familia tan popular”, continuó Facundo Pieres.

“Sé que hay muchas cosas que no me gustan y no quiero ser parte. No soy así”, afirmó con contundencia. “Yo disfruto mi vida y (del escándalo) no me siento parte. Tengo mi vida, mi familia y mi relación con Zaira, me manejo así”, cerró el polista que es padre de Renata y de Zenón, sus dos hijos fruto de su romance con Agustina Wernicke con quien se casó en 2014 y se divorció en 2021.

Tres años después de su separación con Agustina Wernicke el polista confirmó su romance con Zaira Nara.

La relación del polista con la familia Nara según sus afirmaciones se mantendría en equilibrio a pesar de sus diferencias. Aunque destacó la confianza que tiene con Zaira, también reconoció que existen aspectos de la familia de su novia que no le cierran. Facundo Pieres rompió el silencio sobre el escándalo que vive su cuñada dejando en claro que intentó a aconsejarla, pero sus intentos fueron en vano.

