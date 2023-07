Jey Mammon dio una entrevista exclusiva con Flor de la V en Intrusos donde dejó una serie de frases polémicas y generó la reacción de Lucas Benvenuto, su denunciante.

El conductor habló sobre la denuncia del joven y lo trató de mentiroso públicamente al asegurar que tenían 16 años cuando ellos se conocieron. "Yo lo conozco, tuve una historia con él y él mintió. Primero que lo conocí a los 16 años y no hubo ninguna violación´” fue parte de las polémicas declaraciones de Jey Mammon en el ciclo de América.

El contundente mensaje de Lucas Benvenuto mientras Jey Mammon estaba en Intrusos

Lo cierto es que, tras esta entrevista, Lucas Benvenuto habló mediante sus redes sociales con un contundente mensaje. "Necesito que me despiertes", expresó el joven junto a la imagen de su rostro pegada a la de un caballo.

Mientras tanto, sus seguidores le mostraron apoyo en detrimento de las declaraciones de Jey Mammon en América. "Los victimarios siguen metiendo miedo y sembrando terror para que las víctimas se queden en silencio", fue uno de los comentarios que le dejaron.

"Lucas, la televisión se está prestando a un juego perverso global normalizar la pedofilia. Esto de lavarla imagen de este hombre Jey no es algo inocente. Todo va a salir bien", agregó otro.

Las declaraciones más polémicas de Jey Mammon en Intrusos

Aunque no fue la primera vez que habló a la prensa, Jey Mammon dio su primera entrevista en vivo en Intrusos.

Durante la nota, que provocó miles de comentarios en redes sociales, el conductor desmintió a Lucas Benvenuto. "Hay una historia de vida que yo transité con una persona y si me permiten la expresión, fui cagado a piñas desde el principio y no tuve reacción. Sentí que me martillaban la cabeza y no tenía manera de salir a hablar”, dijo el ex conductor de La peña de Morfi.

“En esos siete años hay mensajes, hay audios que dicen ´te estoy viendo en la pelu, qué lindo que estás´. “¿Qué pasó en el medio para que él salga a decir semejante cosa de vos? Que te acuse de violación a los 14 años...”, quiso saber entonces Florencia de la V. “Yo tengo mis respuestas, no sé si son las certeras. No me animo a decirlas publicamente”, disparó Jey Mammon.