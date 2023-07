Jey Mammon reapareció públicamente y habló en Intrusos sobre la denuncia que realizó hacia Ángel de Brito y Lucas Benvenuto.

El humorista y conductor se refirió a su relación con Lucas Benvenuto y aseguró que su denuncia no tiene sustento.

"Hay una historia de vida que yo transité con una persona. Lo que pasó fue que cuando sale mediáticamente el tema no pude salir a hablar de mi historia de vida. Sostenían y se paraban arriba de ese discurso. Ponían mi imagen, mi foto junto con la historia que había aparecido en ese momento, de una red de pedofilia, un caso que tenía que ver con Marcelo Corazza", comenzó Jey Mammon sobre la denuncia de Lucas que surgió cuando el caso del ex Gran Hermano salió a la luz.

Luego, Jey Mammmon se refirió a su relación con Benvenuto. "Yo tuve una historia con él y mintió. Lo conocí cuando tenía 16, no hubo ninguna violación. Lo conocí hace 15 años y quiero que todos piensen a dónde estaban hace 15 años", disparó.

"Yo fui denunciado falsamente de una violación a un nene de 14 años. Viví un escarnio público por una relación donde hay testigos. Yo tenía un vínculo, hay audios desde hace siete años, me mandaba audios mientras yo trabajaba en La Pelu", aseguró en relación al programa que condujo Flor de la V y en el que Jey era participante.

Jey Mammon, sobre Telefe y los periodistas que hablaron en su contra

Jey Mammon también se refirió a la desvinculación en Telefe y los periodistas que hablaron en su contra.

Aunque no dio nombres, el conductor podría hacer referencia a Ángel de Brito y Yanina Latorre, quienes tuvieron una relación de amistad en el pasado. "Vos me dijiste, 'vos Juan te violaste a un nene de 14 años' ¿de dónde te paraste para decir eso?. Te paraste sistemáticamente a decir en el programa donde estas sentada, tendrías que haber venido a las mediaciones para mostrarte las pruebas que tengo para demostrarte lo que decías era lo contrario", dijo el humorista hablando directamente a las personas que se refirieron a él durante la explosión del caso.

Luego, Jey Mammon también se refirió a su despido de Telefe, donde considera que fue injustamente desvinculado. "Telefe está equivocado en sacarme de la pantalla. Yo tendría que estar al aire y estoy sobreseído. Hubo otra persona al aire que dice que la prescripción me sirve, pero no me sirve un carajo", disparó.

AL.M