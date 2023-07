Jey Mammón apareció en la televisión y eligió Intrusos para hacer su descargo. El humorista habló con su verdad de la causa con Lucas Benvenuto y tuvo un fuerte cruce con los panelista del programa, entre ellos Pampito, donde se mostró molesto por los comentarios que tuvo el periodista.

"Pampito, no estoy dándole catedra a la tele. Primero, vos perfectamente vos decís que una persona se sentó en la televisión a decir algo. Y te estoy diciendo que tengo pruebas contundentes", comenzó diciendo el humorista. Automáticamente fue interrumpido por el periodista quien le pidió que de explicaciones respecto a lo sucedido con Lucas Benvenuto y toda la causa que hay en su contra. Ese fue el principio de la pelea.

"Vine a hablar con ustedes para contar en que situación estaba la demanda que acabo de iniciar. No vine a limpiar nada, no tengo que limpiar nada", sentenció Jey Mammón a Pampito. Luego, el humorista sin dudar, le dijo: "Lo que vos pienses, a mi no me interesa".

Jey Mammón sobre Telefe y los periodistas que hablaron en su contra

El conductor dejó muy en claro cual va a ser los pasos a seguir luego de que algunos colegas del medio salieran hablar de la denuncia que hay en a Justicia, realizada por Lucas Benvenuto.

"Vos me dijiste, 'vos Juan te violaste a un nene de 14 años' ¿de dónde te paraste para decir eso?. Te paraste sistemáticamente a decir en el programa donde estas sentada, tendrías que haber venido a las mediaciones para mostrarte las pruebas que tengo para demostrarte lo que decías era lo contrario", dijo el humorista sin dar nombres al respecto, pero haciendo referencia a Yanina Latorre y Ángel de Brito.

Antes de finalizar, Jey Mammón se refirió directamente a Telefe y dijo: "Telefe está equivocado en sacarme de la pantalla. Yo tendría que estar al aire y estoy sobreseído. Hubo otra persona al aire que dice que la prescripción me sirve, pero no me sirve un carajo", cerró.

