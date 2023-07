Jey Mammón ya tiene representante legal para demandar a quienes lo injuriaron

Jey Mammón fue sobreseído por la Justicia en la causa por abuso que le inició Lucas Benvenuto. Es por este motivo que el humorista inició acciones legales contra el denunciante y contra Ángel de Brito por calumnias e injurias.

Para llevar a cabo dichos procedimientos judiciales, Jey Mammón necesita un representante legal y según lo trascendido en las últimas horas, ya lo consiguió. "El Estudio J.J.S.J Baños y Asociados comunica que se ha hecho cargo del patrocinio jurídico del artista en su demanda contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que avale y que fue sobreseída por resolución firme de la Justicia", expresaron los representantes legales del actor.

"Asimismo se hace saber que se han iniciado acciones legales contra diversos responsables y que en las próximas horas se sorteará la correspondiente querella criminal contra los imputados Lucas Benvenuto y Ángel de Brito", agregaron los letrados.

Desde el estudio informaron también que Lucas Benvenuto no respondió las intimaciones mientras que con Ángel de Brito no hubo acuerdo en la mediación extrajudicial. El periodista sostuvo que no avala la relación sexual de una persona de 32 años con un adolescente de 16 años.

Jey Mammón.

Cuál es el planteo de la defensa de Jey Mammón

Desde el Estudio Jurídico que tomó el caso de Jey Mammón, explicaron en qué se sustenta la denuncia de calumnias e injurias que llevarán adelante contra Lucas Benvenuto y Ángel de Brito, quien se extrañó de que solo a él se le inicien acciones legales cuando fueron muchos los conductores que se manifestaron en contra del humorista en este caso.

"Se consideran especialmente afectados el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la presunción de inocencia, a gozar de una vida libre de injerencias arbitrarias en su honra y reputación, el derecho a la libertad de trabajo, a la dignidad del ser humano y a la no discriminación", comunicaron los representantes legales de Jey Mammón.