Gran Hermano comenzó su segunda semana de aislamiento y los jugadores poco a poco abren su corazón para dar a conocer un poquito más de sus vidas. En esta oportunidad le tocó a Lucía Maidana quien reveló que por ser lesbiana vivió situaciones repudiables a lo largo de su vida.

Además de confesar que su novia no puede ir a su casa porque sus padres no la aceptan, Lucía Maidana reveló: "A mi me quisieron mandar con una psicóloga de España que te 'curaba', no sé qué te harán, a mi me hablaron de electroshock".

Los jugadores de Gran Hermano la escuchaban atentamente y preguntaron por qué su familia era así, por lo que Lucía Maidana explicó: "Mi familia pertenece a un lugar de elite, los socios solo pueden ser hombres, a los 15 años tenés un baile al cual un chico te tiene que invitar, se llama 'El Baile de Jovencitas', eso se usaba para que los hombres conozcan a las hijas y se vean los apellidos".

Qué es el Club 20 de Febrero de Salta al que asisten los padres de Lucía de Gran Hermano

El Club 20 de Febrero fue fundado en 1858, es un club social de elite que mantiene prácticas machistas y de discriminación. La institución todavía no admite a las mujeres como socias plenas en pie de igualdad a los hombres, por lo que no se les permite votar en la admisión de nuevos socios, por ejemplo.

Club 20 de Febrero.

Dentro del Club 20 existen áreas exclusivamente restringidas para las mujeres, como salas de juego y bares a la que solo los hombres pueden acceder, ya que solo ellos son considerados socios. El mismo está constituido en una casona estilo colonial, ubicada en la bajada del cerro San Bernardo.

