Hernán Ontivero fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano y quien dejó el reality por un aplastante porcentaje 56% de los votos. El cordobés competía en la placa con Juliana "Furia", Zoe y Williams, quienes quedaron en el juego debido a la recepción que tuvieron por fuera de la casa.

Hernán enfrentó a El Debate de Gran Hermano y reveló detalles sobre su vida

Pero después de una contundente eliminación, Hernán Ontivero enfrentó a los integrantes de El Debate, quienes cuestionaron varios de sus dichos dentro de la casa y Santiago Del Moro le consultó sobre las denuncias que salieron a la luz cuando el cordobés entró a Gran Hermano.

El ex participante compartió su historia y confesó sentirse afortunado por haber ingresado a la casa, destacando que no es algo para cualquiera. Además, mencionó que no había ingresado con una estrategia pensada para jugar dentro del reality.

Hernán Gh

En el primer programa de Gran Hermano, se presentaron a los 20 de los 22 participantes finales que quedaron en la casa. Ninguno de ellos escapó a las críticas en las redes sociales, pero Hernán fue denunciado por Thania Aguilera, su ex pareja, de no hacerse cargo de un hijo que tendría con ella.

En el debate, el ex hermanito confirmó que es cierta esa historia: "No sé si es mi hijo o no, pero sabía que había un embrollo". Esto generó el repudio de mucha gente en las redes sociales. Luego aseguró que el público lo sacó porque tiene un humor pesado y que la gente queria ver más enfrentamientos.

Cuál es la polémica historia de Hernán Ontivero

Hernán Ontivero generó polémicas apenas entró en Gran Hermano debido a la denuncia que hizo su ex apenas ingresó.

"El negro Onty", como es su apodo, es oriundo de Río Cuarto (Córdoba), trabajó como herrero en una fábrica de ascensores y confesó que estuvo en el ejército para luego rescatar perros. También aseguró que no estaba en pareja ni tenía hijos, dato que fue refutado por su ex pareja.

La expareja de Hernán lo escrachó en las redes

A horas de haber ingresado en el reality, Thania Aguilera, ex pareja de Hernán, denunció en Twitter: “Besitos al negro Onty que eligió entrar a Gran Hermano y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes".

Luego, siguió con su descargo por el participante de Gran Hermano. "Cayó en mi casa diciendo que era trabajo, cuando el trabajo era ser farandulero, y dejarme mas abandonada que al principio. Aclaro esto porque yo fui la última en enterarme cuando lo vi en la pantalla del televisor", disparó.