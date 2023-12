Gran Hermano es el dueño de la casa del reality show más convocante de toda la Argentina. Big Brother o Big, como lo llama la mayoría de los participantes a la hora de entrar al confesionario, tiene reglas claras dentro de su vivienda, por lo que debió llamar la atención de los participantes.

Gran Hermano

Tras las conocidas peleas de Sabrina, Isabel y Juliana, apodada “Furia”, el Grande no lo soportó y envió un comunicado que la líder (Sabrina) se encargó de leerle a los demás jugadores del programa. Allí, hizo hincapié en las formas de tratarse entre ellos.

Qué decía el comunicado que Gran Hermano les envió a los participantes

El comunicado leído en voz alta por Sabrina indicaba: “En esta primera semana de estadía quiero manifestarles mi preocupación al advertir que hay normas elementales de convivencia que no están siendo cumplidas. Las peleas, los conflictos, las discrepancias forman parte de este juego. No voy a pretender que no existan desacuerdos entre ustedes pero lo que no permitiré es la falta de respeto”.

Gran Hermano, finalmente, advirtió: “Es la falta de respeto del lenguaje, eso es, el insulto permanente, el agravio como forma de manifestarse. Espero que entiendan que esta casa tiene reglas muy claras al respecto. Sepan que tienen absoluta libertad para expresarse sobre los temas que deseen, solo exijo que cuiden la manera en la que lo hacen. Sin apelar a términos desubicados u ofensivos. Muchas gracias, Gran Hermano”.

SDM