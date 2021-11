Maxi López y Wanda Nara atraviesan momentos de paz después de su conflictiva separación.

En medio del escándalo por Mauro Icardi y la China Suárez, el deportista se mostró muy unido a sus tres hijos, Benedicto, Valentino y Constantino y hasta también manifestó su colaboración con su ex pareja cuando se encargó del cuidado de sus hijas menores, Isabella y Francesca.

Pero mientras se respiran aires de calma entre ellos, Daniela Christiansson se dedica a compartir curiosos mensajes en sus redes. En uno de sus últimos post, la novia de Maxi López generó misterio. "Cuando no necesitas nada más. Muy emocionada con los planes de nuestro futuro", expresó en su Instagram junto a una imagen del futbolista.

El curioso mensaje de la novia de Maxi López, después del acercamiento con Wanda Nara

Días atrás, la modelo sueca había encendido las alertas cuando compartió una sugestiva encuesta en Insta Stories que despertó rumores de embarazo.

Daniela subió una imagen de vestidos de novia y realizó una encuesta para sus seguidores en el que incluyó el emoji de mujer embarazada y de novia. ¿Qué quiso decir?

El confuso mensaje de la novia de Maxi López en medio del conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi

El reclamo de Mauro Icardi a Wanda Nara que involucra a Maxi López

En medio del escándalo con la China Suárez, en Intrusos revelaron parte de la charla íntima que mantuvo Wanda Nara con Mauro Icardi en la que también se incluye a Maxi López.

“Hubo discusión y pase de factura de Icardi hacía Wanda donde le dijo ‘dejate de jorobar. Yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta’”, contó Evelyn Von Brocke.

“Pensé que éramos una sociedad anónima en lo económico, pensé que éramos una sociedad anónima en la vida y esto está fallando". Está enojadísimo porque Wanda no lo banca en esta situación y no hacen un bloque”, cerró Evelyn.