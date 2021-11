Wanda Nara llamó a la China Suárez: cómo fue la picante charla por Mauro Icardi

El escándalo de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi mantiene en vilo al país y esta tarde nuevos detalles del culebrón salieron a la luz.

Según informó Paula Varela en Intrusos, el encuentro presencial entre la actriz de 29 años y el deportista se hizo efectiva en París el fin de semana en el que Wanda viajó con su hermana Zaira a Italia.

Lo cierto es que, una vez que la empresaria se enteró de que esta "cita" existió llamó a la China Suárez para enfrentarla. "Después de tener una fuerte discusión con Mauro, Wanda llama a la China Suárez", contó la periodista.

Tras esta revelación, la panelista contó con lujo de detalles qué le habría dicho la ex de Benjamín Vicuña a Wanda Nara. "Wanda le dice 'ya vi el teléfono de mi marido, sé todo, que se vieron. Hablé con él y me dijo que sí. ¿Se encontraron?'", contó Varela.

La China Suárez le confesó a Wanda Nara que viajó a París para ver a Icardi.

"La China le contesta 'sí, la verdad que sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente'. Ella le dice 'pero quédate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró'. Estuvieron, intentaron, y no pudo", reveló la periodista de Intrusos.

¡Arde Wanda Nara! Qué pasó la noche del encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi

Antes de esta información, Yanina Latorre reveló más datos sobre la noche de amor que habrían pasado China Suárez y Mauro Icardi antes de que Wanda Nara se entere.

"Me contaron que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China Suárez y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada", dijo la panelista de LAM.

"Me asegura que se encontraron se besaron y él después se terminó yendo porque tenía fiebre", sentenció Yanina que confirmó que la fuente es un "petisero" cercano a Icardi.

A espaldas de Wanda Nara. La China Suárez e Icardi se encontraron en un lujoso hotel en París.

