El curioso mensaje de Leo Messi a Darío Barassi desde el celular de Antonela Roccuzzo

Darío Barassi le mandó un mensaje de voz por WhatsApp a Antonela Roccuzzo en medio de su programa con la intención de saludar a Leo por su cumpleaños, pero la respuesta que recibió lo sorprendió de sobremanera, ya que fue Messi quien contestó desde el celular de su esposa.

El conductor le dijo a Antonela Roccuzzo: "Anto, ¿qué hacés? Sé que es el cumple de Leo hoy, me acordé yo solo, nadie me hizo acordar acá en el programa y estamos viendo con la producción qué mandar, ¿Qué necesitan? Un salame, no sé qué ofrecerles chicos. Lo que quieran les mandamos, unas facturas".

La publicación de Darío Barassi.

Darío Barassi aprovechó para invitar a la esposa de Leo Messi al programa: "Anto vení a jugar, te hacemos un especial tuyo, sólo con tu familia, las Roccuzzo contra las Roccuzza, yo dejo todo, lo hago desnudo, lo que quieras, te mando un beso. Lio te amamos".

Para sorpresa del conductor, Antonela Roccuzzo respondió con un clip de voz: "Hola, ¿qué tal? Te adelantaste un poco, el cumple de Leo es el 24 de junio, asique lo saludaste con anticipación. Hoy llegamos a Barcelona, se nos terminó ahí el invierno y nos vinimos al veranito, unos días de vacaciones que le dan a Leo hasta que arranquen a full de vuelta. De todas formas yo te acepto el salame, eso siempre viene bien".

El mensaje de Leo Messi a Darío Barassi

Antonela Roccuzzo le hizo escuchar el audio a Leo Messi que quiso responderle a Barassi a través de un audio donde le dijo: "Gordo es el 24 de mi cumpleaños. Nada que ver, te acordaste sólo dijiste y nada que ver, faltan 10 días todavía. Igual gracias, ya nos hemos saludado. No estamos más en Rosario, ya estamos en Barcelona, llegamos hoy".

Con respecto a la invitación que Darío Barassi le hizo a su esposa al programa, Leo Messi reveló: "Dice Anto que ya va a pensar de jugar ahí, con la hermana. Un beso grande a todos, nos vemos, chau".