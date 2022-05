Antonela Rocccuzzo y Messi se declararon fans de Barassi y esta fue su reacción

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se declararon fanáticos de "100 argentinos dicen", el programa que conduce Darío Barassi. Fue el conductor quien dio cuenta de este detalle en una de las últimas emisiones del programa.

"Nos mira Messi. Antonela, perdoname, dejá de seguirme si querés", dijo el famoso mientras charlaba con un concursante. En ese momento, Barassi relató cómo se enteró que la rosarina y el astro del fútbol eran fans del ciclo de El Trece.



"¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!", detalló Darío mientras contó cómo se fue dando todo.

La vergüenza que pasó Darío Barassi con Antonela Roccuzzo y Messi

"Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar", explicó Darío.



Fue en ese momento en que Barassi contó con vergüenza cuál fue su respuesta: "'Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país', le dije. Ella me contestó ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo’", relató.

Para cerrar, el conductor aseguró: "Un boludo, me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...".