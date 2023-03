El exconductor de “La Peña de Morfi”, Jey Mammon utilizó las redes sociales para contar su verdad después de la grave denuncia pública que hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual.

En el video se nota un Jey Mammon quebrado, con lágrimas y remarcando su inocencia: “La verdad, yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás”.

En su descargo el humorista también manifestó una versión contraria de lo que dijo Lucas Benvenuto: “Necesito que me escuchen. Yo a Lucas lo conozco desde el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en esa fiesta y dice que tenía 14 años. Él tenía 16. Nos conocimos e intercambiamos palabras. Hay testigos, videos y esto se puede probar. Esta semana estuve acá en mi casa y se desmenuzó un tuit de 2011 donde decía ‘soñé que estaba con mi ex, Lucas’. Podría decir que es otro Lucas, pero no, es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, una relación con Lucas. En esa fecha, él tenía 19″.

Laura Ubfal periodista de América expresó mortificada: “Este es un discurso ensayado, ahora está buscando el juicio por la verdad, que es lo que quieren vender, Jay está aconsejando por Burlando, todo es medido, pesado en una balanza, cada palabra pesa, hay un discurso ensayado con los abogados, las fechas se las tuvo que aprender de memoria, esto es muy riesgoso”.

En otro programa “A la tarde” analizaron sus dichos y los panelistas comentaron que un informe telefónico acabaría con cualquiera de las dos versiones, las pruebas que mostró Benvenuto perjudicarían al ex conductor.

“Jey mammon no tiene en cuenta estos datos que son objetivos, estas llamadas que se puede pedir por un oficio telefónico cae por tierra las versiones que está argumentando Mammon”, manifestó el periodista de América.

Qué dijo Jey Mammon en su descargo

Jey Mammon decidió aparecer en este miércoles con un descargo en redes que dio que hablar.

Con la voz quebrada, el ex conductor de La Peña de Morfi dio su versión de los hechos. "Estoy atravesando el peor momento de mi vida. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. Es nuevo para mí. Es por eso que hace una semana que yo tengo una semana que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar por todos lados lo que le voy a decir. No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla y no me puedo ni parar", comenzó con su relato.

"Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora. Para entender un poco más las cosas, necesito que me sigan escuchando, por favor", siguió Jey Mammon.