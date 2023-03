Laura Ubfal opinó sobre el descargo de Jey Mammon: "Acá hay un discurso ensayado"

Jey Mammon apareció en redes sociales con un video en el que cuenta su versión después de la denuncia de Lucas Benvenuto. "Estoy atravesando el peor momento de mi vida. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. Es nuevo para mí", dijo en un video en Instagram.

Tras el descargo, muchos salieron a analizar las palabras del conductor y Laura Ufbal fue una de ellas. La periodista compartió su sentir tras ver el video y aseguró: "Me parece que acá, Fernando Burlando creó una estrategia, que fue ese comunicado, donde ahora ya no aparece la palabra extorsión, ahora habla del juicio por la verdad", dijo en "Intrusos".

"Esto es todo Burlando, Jey está absolutamente aconsejado por los abogados, qué decir, qué no decir, qué hacer. Acá cada palabra pesa una barbaridad", afirmó la periodista sobre el descargo de Jey Mammon.

Sobre las críticas a que el relato del conductor fue frío y calculado, Ufbal opinó: "Yo creo que le dijeron que 'no hagas ningún tema de emoción genuina', porque todo es medido, pesado, y puesto en una balanza terrible. Yo creo que acá hay un discurso ensayado, un discurso creado con los abogados, las fechas se las tuvo que estudiar de memoria".

Por último, concluyó: "Me parece que es muy riesgoso, esto no es que te sale de adentro".

El descargo de Jey Mammon

En un video de 7 minutos publicado en Instagram, Jey Mammon hizo un contundente descargo: "Yo no viole, no abusé, no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora. Para entender un poco más las cosas, necesito que me sigan escuchando, por favor", siguió Jey Mammon.

Después de la introducción, Jey Mammon aseguró que cuando conoció a Lucas Benvenuto él tenía 16 años y no 14, como dice la versión oficial. "Yo a Lucas lo conozco, yo no voy a decir 'no sé quién es', lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo·, dijo el conductor entre lágrimas.

"Ese vínculo desde el día cero fue un vínculo de amor, de contención de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar. Me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho. Sumado al tema de la edad, que tampoco es cierto. Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mi de cosas que no son ciertas. De cosas que yo no hice, no es así. Yo no quiero arreglo, ni pactos entre las partes. No quiero arreglo, no quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito. Los elementos están. Necesito recuperar mi vida. Así de simple como se los digo", agregó.

