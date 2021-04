FOTOS| Así fue el debut como modelo de Toto Otero, el hijo de Florencia Peña

A poco de haber cumplido 18 años, Tomás “Toto” Otero, el hijo mayor de Florencia Peña (46) volvió a probarse frente a los flashes, aunque aclara: “No quiero trabajar de modelo, sino que estoy tratando de experimentar todo lo que pueda. Mi intención es ser chef y estoy estudiando eso, pero como quería trabajar y si me presentó esta oportunidad de hacer algunas cosas en publicidad y con mi Instagram lo tomé”.

Y reconoce: “Soy muy tímido, no me gustan las cámaras. Pero al hacer una foto no sé quién me está mirando y eso me hace sentir más relajado”. Toto ya hizo varias campañas gráficas y, además de formarse en la cocina, también estudia guitarra, pasión que heredó de su padre, Mariano Otero, reconocido músico. “Eso me copa”, dice el joven que actualmente está enfocado en la pastelería y tiene, junto con un amigo, un emprendimiento con el que vende tortas, budines y muffins, además de una línea vegetariana y vegana.

“¿Si alguna vez pensé en ser actor o trabajar en los medios? No, de ninguna manera”, admite “Toto”. “No busco nada que tenga que ver con la tele, ni con el teatro o con el arte en esos términos. No podría, soy absolutamente tímido y bastante tengo con que Flor sea mi madre (risas) Tampoco me imagino cocinando en la tele, nada que sea exponerme de esa manera”. Respecto a si la actriz y conductora lo aconsejó en estas incursiones como modelo, detalla: “A mamá más que nada le pregunto por temas de estudio. Si debería estudiar tal o cual cosa”.

Feliz y orgullosa, Florencia asegura que el consejo que le da a su hijo es “que haga lo que tenga ganas y que voy a estar para bancar los trapos. Que pruebe, porque tiene la vida por delante y que no se exija demás, porque es un momento para curiosear, de ir en la búsqueda…justo ahora no es momento de certezas, sino de preguntas. Con mi hijo tenemos una gran relación. Él me acepta como soy y yo lo acetó como es porque creo que el amor tiene que ver con eso, con aceptarse”.

Pero hubo otra profesión a la que “Toto” pudo dedicarse antes de decidirse por la de chef. Y es que el heredero de Flor Peña es un talentoso jugador de fútbol. La posibilidad de ser profesional estuvo, inclusive lo ficharon para la cuarta del club Platense, pero el joven optó por seguir su actual camino.

“Me imagino siendo chef y quiero probar, y saber si es que me gusta como creo que me gusta”, concluye “Toto”, exnovio de Juanita Tinelli y actualmente sin pareja, y a quien describen como un chico muy romántico.