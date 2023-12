Isabel De Negri es una de las nuevas participantes de la casa de Gran Hermano. Su personalidad efusiva choca con algunos de sus compañeros y muchos televidentes no la apoyan por su manera autoritaria de ser. La mujer realizó un desafortunado comentario respecto al físico de Silvina Luna y encendió las redes.

El desafortunado comentario de Isabel sobre el físico de Silvina Luna durante su paso en Gran Hermano

Al igual que la edición anterior, la producción de Gran Hermano apuntó a la diversidad de edades en la casa. Isabel es la participante más grande de la competencia y cumple un rol similar al de Walter "Alfa" Santiago. De esta manera los jugadores tienen muchos choques generacionales en cuanto a su manera de ver las cosas respecto a las edades.

Uno de los aspectos que más suele golpear a las participantes mujeres es el subir de peso por la poca actividad física que realizan y que afectó a muchas a lo largo de la historia del programa siendo una de ellas Silvina Luna, quien sufrió la descalificación de los fanáticos y los mismos conductores del programa que le recalcaban sus "Kilos de más".

Fue así que Isabel, mientras algunas compañeras cocinaban panqueques de dulce de leche para compartir, emitió un comentario desafortunado recordando a la modelo que murió el pasado agosto tras los problemas de salud por las intervenciones estéticas de Aníbal Lotocki. "Yo les digo que más vale chupen mate, acuérdense de cómo salió Silvina Luna", fueron las palabras de De Negri que enfureció a los televidentes.

No es la primera vez que la participante hace un comentario del estilo, ya que anteriormente apuntó contra Zoe, a quien suele ignorar y quien estaba cocinando los panqueques, ya la que joven había dicho que no estudiaba ni trabajaba. "No quiere hacer nada. Dios la va a castigar, va a quedar preñada, va a tener 7 hijos y ahí sí va a tener que laburar", fue el otro comentario que desagradó a la audiencia.

La muerte de Silvina Luna fue un gran golpe para el mundo del espectáculo y específicamente para la producción de Gran Hermano, ya que fue a partir del reality que su nombre saltó a la fama. La distorsión de su imagen y los comentarios externos perjudicaron su salud.