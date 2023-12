Gran Hermano es un reality show donde, a pesar de que intentan mostrar todos los temas y los distintos pensamientos de cada participante, en ocasiones se tienen que censurar algunas imágenes o dichos. Y esta no fue la excepción.

Gran Hermano

Según distintas actitudes, la política está prohibida en el programa. Alguien que hizo alusión a esto en más de una oportunidad fue Juliana Scaglione. Furia, como le gusta que la apoden, nombró al presidente e incluso dijo una frase polémica de Javier Milei dentro de la casa. Gran hermano, por su parte, no pasó eso por alto.

El presidente Javier Milei

Todas las oportunidades en las que se habló de política en Gran Hermano

Furia comenzó con la primera alusión a la política dentro de la casa. Aunque no tomó un punto de vista ni mucho menos, Juliana Scaglione repitió una frase viral del nuevo presidente de la nación. “Afuera”, bromeó la doble de riesgo, repitiendo el video de Milei donde preveía sacar algunos ministerios.

Gran Hermano, además, advirtió dos veces más estos temas. Una ocasión se dio cuando Zoe consultó a sus compañeros por quién habían votado en el balotaje e Isabel le exigió: "Ni escuché qué dijo, no lo repitas. No sé qué es, pero no lo repitas". Y en esta última oportunidad, mientras se daba la prueba semanal, Furia festejó haber superado la primera etapa al grito de “¡Gracias Milei! ¡Gracias presidente!”, lo que hizo que se cortara la transmisión inmediatamente.

